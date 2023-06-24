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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس ناشئي إنبي : دورنا اكتشاف المواهب وضمهم للنادى

عماد جابر
عماد جابر

أكد عماد جابر رئيس قطاع الناشئين بنادى إنبى ، أن إختبارات الناشئين ، التى انطلقت صباح اليوم بملاعب النادى ، كشفت عن العديد من المواهب المميزة، وأن الاختبارات تجري وسط شفافية تامة، فى ظل التعاون المميز مع الخبراء الأجانب طوال فترة إختبارات " التصفيات النهائية للنادى " ، وهو ما سيتيح فرصة إكتشاف المواهب المميزة بشكل أوسع وأشمل من الناحية الفنية والبدنية.

حرص جابر خلال الأيام الماضية على عقد إحتماعات بأعضاء اللجان الفنية للإختبارات بالإضافة للتنسيق المستمر مع الخبراء الأجانب ، حيث تمثلت تلك الإجتماعات حول ضرورة عدم فرض أى أحكام سريعة على اللاعبين الذين يخضعون للاختبارات.

إضافة لمنح كل المختبرين وقت كاف لإظهار قدراتهم وإثبات مدى جدارتهم فى إجتياز تلك الاختبارات فى ظل وجود مدرسة برتغالية متميزة تسعى لإكتشاف أبرز المواهب بجانب الخبرات الفنية لمدربى النادى .

فيما أكد كابتن أحمد سمير بيبو المدير الفنى لقطاع البراعم بنادى إنبى أن الإختبارات الخاصة بالبراعم والتى تبدأ من سن 5 سنوات هدفها تكوين قاعدة قوية من اللاعبين الصغار الذين يتم تأسيسهم بشكل مميز، يستند عليها النادي فيما بعد.

وأوضح بيبو أن تسجيل الأهداف أثناء الاختبارات لا يعني تميز اللاعب، لأن المدربين يبحثون عن اللاعب المميز من حيث الفكر والمهارة والسرعة والتحركات، وأن تكون لديه شخصية قوية ويمكنه اتخاذ قرار التصويب أو التمرير أو القيام بمهارة معينة في الوقت الصحيح، كما أن اللاعب الذي يحتفظ بالكرة لوقت كبير الذي لا يساعد زملاءه في الفريق يصعب الاعتماد عليه.

اكتشاف المواهب اختبارات الناشئين التصفيات النهائية الأيام الماضية قطاع الناشئين بنادي إنـبى قطاع البراعم

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