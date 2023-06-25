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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 25-6-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه في البنوك العاملة داخل السوق المصرية، اليوم الأحد الموافق 25-6- 2023، حوالي 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

وجاء أدني سعر دولار مقابل الجنيه في 3 بنوك مصرية من بينها “مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية”.

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك قبل اجتماع البنك المركزي

سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد  في البنوك المصرية بدون أي تغيير للأسبوع الرابع علي التوالي.

سعر البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

متوسط السعر

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي، الاسكندرية، فيصل الاسلامي، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، أبوظبي الأول، البركة، كريدي أجريكول، بلوم، المشرق".

أعلي سعر


وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي مسجلا 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع
ووصل ثاني أعلي سعر دولار في ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع,


تثبيت سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.

 كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

الاقتصاد المصري 

وسجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%. وتوضح البيانيات التفصيلية للربع الرابع من عام 2022 أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لصافي الصادرات اتساقاً مع تطورات سعر الصرف. 

كما استمر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دعم النمو بشكل أساسي، مدفوعاً بالمساهمات الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء. وتشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك. 

وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.

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