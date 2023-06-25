ميدو يكشف تطورات مفاوضات الأهلي مع كولر لتجديد عقده

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، تطورات رغبة إدارة النادي الأهلي في تجديد عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خصوصا بعد الفوز بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا .



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي يريد التجديد لمارسيل كولر لمدة موسمين وهذا هو القرار المثالي".



وأضاف ميدو: "لكي تقوم بمشروع ناجح عليك تأمين المدرب بالشكل الأمثل، خاصة أن كولر مدرب عادل وذكي في اختياراته وتقييم اللاعبين".



واختتم: "كولر أثبت بالأرقام أنه مدرب مميز مع الأهلي، لذلك بدأ الأهلي بالفعل في خطوات مفاوضات المدرب من أجل التجديد له".