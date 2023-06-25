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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الأهلي السابق: رحيل حمدي فتحي مؤثر وبدر رجب مكسب لقطاع الناشئين

حمدي فتحي
حمدي فتحي

قال خالد جاد الله نجم النادي الأهلي السابق، إن رحيل حمدي فتحي لاعب وسط القلعة الحمراء إلى صفوف الوكرة القطري خلال الأيام القليلة المقبلة، سيؤثر على الفريق.

وأضاف خالد جاد الله في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، على قناة "TeN": “حمدي فتحي من الركائز الأساسية في تشكيلة السويسري مارسيل كولر، وأحد الأعمدة الرئيسية للأهلي في المواسم السابقة، ورحيله سيؤثر على وسط ملعب الفريق”.

وأكمل: "مجلس إدارة النادي قادر على تعويض حمدي فتحي بلاعب آخر سوبر، خاصةً في ظل الحصول على مقابل مادي جيد من مسئولي الوكرة القطري".

وعن الدفع ببعض الناشئين في مباراة حرس الحدود، قال: "كولر نجح في الدفع ببعض الناشئين أمام حرس الحدود مثل كريم الدبيس، وأتوقع أن يدفع ببعض اللاعبين الشباب في المباريات المقبلة، خاصًة بعد اقتراب الفريق من حسم لقب الدوري العام، كما أن بدر رجب مكسب كبير لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وقادر على اكتشاف المواهب وتصعيدها للفريق الأول".

الأهلى النادي الأهلي حمدي فتحي الوكرة

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