بيلاروسيا .. كلمة السر في تجنيب موسكو حربا أهلية.. وحقيقة اختفاء بريجوزين

في غضون يوم ونصف، واجهت روسيا تهديدا حقيقيا تمثل في تمرد مسلح لقوات فاجنر، كاد يطيح بكل شيء، بعدما تعهد الرئيس فلاديمير بوتين بمعاقبة مقاتلي فاجنر ،الذين يسيرون نحو موسكو ويحتلون المدن على طول الطريق .

لكن قبل أن تتفاقم الأزمة، يبدو أن صفقة مفاجئة مع بيلاروسيا كانت الحل لنزع فتيل الأزمة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

ورغم هدوء الأمور، فلا يزال هناك الكثير من عدم اليقين، حيث حذر الخبراء من أنه من غير المرجح أن تختفي آثار التمرد النادر بهذه السرعة دون عواقب لاحقة.

و لم تهدف فاجنر إلى التمرد على بوتين حقيقة بل كان تمردها ضد القيادة الروسية في وزارة الدفاع، التي تراها فاجنر سبب المشكلات.

يتعين على بوتين الآن التغلب على آثار أخطر تحد لسلطته منذ وصوله إلى السلطة في عام 2000، بعد سلسلة من الأحداث المذهلة التي شاهدها العالم.

وفق الوساطة البيلاروسية، يتم إرسال رئيس فاجنر يفجيني بريجوزين إلى بيلاروسيا، لكنه ربما يكون قد رسم هدفًا كما لم يحدث من قبل.

وافق بريجوزين ، رئيس مجموعة فاجنر، على مغادرة روسيا إلى بيلاروسيا المجاورة يوم السبت ، في صفقة توسط فيها على ما يبدو الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وقال متحدث باسم الكرملين يوم السبت إن الاتفاق يشمل سحب بريجوجين قواته من مسيرتها نحو العاصمة.

وقال المتحدث إنه سيتم إسقاط التهم الجنائية الموجهة إليه. لن يواجه مقاتلو فاجنر أي إجراء قانوني من جانبهم في التمرد ، وسيوقعون عقودًا مع وزارة الدفاع الروسية - وهي خطوة كان بريجوزين قد رفضها سابقًا كمحاولة لجعل قواته شبه العسكرية في الصف.

ليس من الواضح أين يقع بريجوزين الآن. قال المتحدث باسم الكرملين يوم السبت إن الكرملين ليس على علم بمكان وجوده.

اندلعت الأزمة في روسيا يوم الجمعة عندما اتهم بريجوزين الجيش الروسي بمهاجمة معسكر فاجنر وقتل رجاله - وتعهد بالانتقام بالقوة.

