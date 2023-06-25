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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

باع لي أرض مش ملكه.. ضبط سبعيني لاستيلائه على 200ألف جنيه بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكن ضباط مباحث شرطة المراغة، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط عامل في منتصف السبعينات من العُمر؛ إثر استيلائه على مبلغ مالي بلغت جملته 200 ألف جنيه من أربعيني، ثمن قطعة أرض إلا أن الأخير فوجئ بأن قطعة الأرض غير مملوكة للمشكو في حقه، وأنها مملوكة لآخرين، دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو "عرفات ف. ع. أ- 42 سنة- حاصل على دبلوم تجارة- ويقيم دائرة المركز".

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يتضمن البلاغ تضرره من المدعو "محمد خ. أ. ح- 74 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"؛ إثر استيلاءه على مبلغ مالي 200 ألف جنيه ثمن قطعة أرض، ادعى على خلاف الحقيقة ملكيته لمساحة من الأرض.

وباعها له مقابل 200 ألف جنيه، إلا أن المُبلغ فوجئ بأن قطعة الأرض غير مملوكة للمشكو في حقه، وأنها مملوكة لآخرين وأن الشاكي قام بمطالبة المشكو في حقه برد المبلغ المالي إلا أنه رفض ذلك.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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