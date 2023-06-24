خلال 9 سنوات.. سوهاج تستفيد بمشروعات مياه شرب وصرف صحي بـ30 مليار جنيه

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أنه تم ضخ مبلغ أكثر من 30 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الكبرى بسوهاج خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلبية احتياجات المواطنين المائية ولزيادة المخدومين بخدمة الصرف الصحي بسوهاج.

وتم الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب الكبرى ومنها مشروع محطة مياه السكساكا السطحية بمركز طما بتكلفة 200 مليون جنيه والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 85 الف متر مكعب يوم وتخدم 350 الف نسمة ومشروع محطة مياه شطورة السطحية بطهطا والتي تبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه.

وتعمل بطاقة تصميمية ‏51‏ ألف متر مكعب لكل يوم وتخدم 300 الف نسمة ومشروع توسعات محطة مياه نيدة السطحية بمركز اخميم وتبلغ تكلفتها 80 مليون جنيه وتخدم 200 الاف نسمة ومشروع محطة مياه مزاتا والشيخ جبر بمركز جرجا وتبلغ تكلفتها 12 مليون جنيه وتخدم 14 الاف نسمة ومشروع محطة مياه الكتكاتة بمركز ساقلتة وتبلغ تكلفتها 5 مليون جنيه.

وتخدم 24 الاف نسمة ومشروع محطة مياه فاوجلى بمركز ساقلتة وتبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه وتخدم 11 الف نسمة ومشروع محطة مياه اولاد الشيخ بمركز دار السلام وتبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه وتخدم 10 الاف نسمة ومشروع محطة مياه الاحايوة شرق المدمجة بمركز اخميم بتكلفة 17 مليون جنيه وتعمل بطاقة تصميمية تبلغ 20 لتر لكل ثانية وتخدم 50 الف نسمة.

وكذلك مشروع محطة مياه الحواويش المطورة رقم 2 بمركز أخميم بتكلفة 7 مليون جنيه بطاقة تصميمية تبلغ 90 لتر لكل ثانية وتخدم 56 الف نسمة ومشروع محطة مياه اولاد سالم المرشحة السطحية بمركز دار السلام بتكلفة 255 مليون جنيه والتي تعمل بطاقة تصميمية 60 ألف متر مكعب لكل يوم وتخدم 398 الف نسمة.

ومشروع محطة مياه الجوازات المطورة 1 و2 بمركز سوهاج بتكلفة 7 مليون جنيه بطاقة تصميمية تبلغ 180 لتر لكل ثانية وتخدم 70 الف نسمة ومشروع محطة ازالة حديد ومنجنيز المدمر بمركز طما بتكلفة 15 مليون جنيه وتخدم 23 الف نسمة ومشروع محطة مياه المنشاة النقالي والتي تبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر لكل ثانية وتبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه وتخدم 160 الف نسمة ومشروع محطة إزالة حديد ومنجنيز المدمر بمركز طما.

وتبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه وتخدم 23 الف نسمة ومشروع محطة مياه البوحة النقالى بمركز ساقلتة وتبلغ تكلفتها 10 مليون جنيه وتخدم 10 الاف نسمة ومشروع محطة مياه بيت علام بمركز جرجا وتبلغ تكلفتها 65 مليون جنيه وتخدم 30 الاف نسمة ومشروع محطة مياه الصوامعة شرق بمركز اخميم وتبلغ تكلفتها 93 مليون جنيه وتخدم 40 الاف نسمة.

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مشروعات المياه والصرف الصحي بسوهاج

ومشروع محطة مياه الاحايوة شرق بمركز اخميم وتبلغ تكلفتها 65 مليون جنيه وتخدم 46 الاف نسمة ومشروع توسعات محطة مياه سوهاج غرب السطحية المرشحة بمدينة سوهاج وتبلغ تكلفتها 580 مليون جنيه وتخدم 600 الف نسمة ومشروعات مياه الشرب التى تاتى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

والتي ينفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بسبعة مراكز تخدم 3.3 مليون نسمة بقيمة 1.8 مليار جنيه هذا بالاضافة الى مشروع وصلات مياه الشرب التى تنفذها الشركة ويستفيد منها 980 الف نسمة بقيمة 178 مليون جنيه.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار انه تم تشغيل عدد من مشروعات الصرف الصحي الكبرى ومنها مشروع صرف صحى قرية سلامون بمركز طما بتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه وتخدم 25 الف نسمة ومشروعات صرف صحى قرى السمطا والحلافي والغنيمية ونجع راجح ونجع احمد عبد السميع بمركز البلينا بتكلفة تبلغ 101 مليون جنيه.

وتخدم 20398 نسمة ومشروعى صرف صحى الحلاقى وام دومة بمركز طما بتكلفة تبلغ 53 مليون جنيه وتخدم 12 الف نسمة ومشروعى صرف صحي قريتى كويز ومقلد بمركز جرجا بتكلفة تبلغ 29.8 مليون جنيه وتخدم 3969 نسمة ومشروع صرف صحي نزة الحاجر بمركز جهينة بتكلفة تبلغ 15 مليون جنيه.

وتخدم 15868 نسمة ومشروع صرف صحى نزلة عبد الله بمركز طما بتكلفة تبلغ 15 مليون جنيه وتخدم 1691 نسمة ومشروع صرف صحى حوض الثلاثينى بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 15 مليون جنيه وتخدم 1500 نسمة ومشروع صرف صحى عنيبس بمركز جهينة بتكلفة تبلغ 25 مليون جنيه وتخدم 31 الف نسمة وكذلك مشروع صرف صحى الصلعا بتكلفة تبلغ 43.7 مليون جنيه وتخدم 15 الف نسمة.

مشروعات حياة كريمة بسوهاج

ومشروع صرف صحي مدينة جهينة بتكلفة تبلغ 80 مليون جنيه ويخدم 62 الف نسمة ومشروع صرف صحى الحرافشة بمركز جهينة بتكلفة تبلغ 25 مليون جنيه ويخدم 3600 نسمة ومشروع صرف صحى دمنو والمحامدة البحرية بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 63 مليون جنيه ويخدم 22 الف نسمة ومشروع صرف صحى المزالوة بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 75.6 مليون جنيه ويخدم 19 الاف نسمة ومشروع صرف صحى ادفا بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 200 مليون جنيه ويخدم 42 الاف نسمة.

ومشروع صرف صحى قرية الشوكا بمركز طما بتكلفة تبلغ 83 مليون جنيه ويخدم 17 الاف نسمة ومشروع صرف صحى الغابات بمركز البلينا بتكلفة تبلغ 74 مليون جنيه ويخدم 13 الاف نسمة ومشروع صرف صحى الكوامل والهجارسة واولاد غريب بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 94 مليون جنيه ويخدم 14 الاف نسمة ومشروع صرف صحى القراقرة والقيصان.

ونجع ابو حسين و الدير القبلي بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه ويخدم 8 الاف نسمة ومشروع صرف صحى عرابة ابو الدهب وعرابة ابو عزيز بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 293 مليون جنيه ويخدم 51 الاف نسمة ومشروع صرف صحى الغريزات بمركز المراغة بتكلفة تبلغ 323 مليون جنيه ويخدم 32 الاف نسمة مشروعات صرف صحى حاجر مشطا والصفيحة ونزالى داوود والشيخ رحومة بمركز طهطا.

بتكلفة تبلغ 207 مليون جنيه ويخدم 41 الاف نسمة ومشروع صرف صحى المحاسنة والقرعان وبيت داود ونجع الحيط بمركز جرجا بتكلفة تبلغ 130 مليون جنيه ويخدم 75 الاف نسمة ومشروع المعالجة الثلاثية لمحطة صرف صحى سوهاج غرب بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 198 مليون جنيه ويخدم مدينة سوهاج وقراها ومشروع المعالجة الثلاثية لمحطة صرف صحى الكولا بمركز اخميم بتكلفة تبلغ 126 مليون جنيه.

ويخدم مدينة اخميم وقراها ومشروع محطة رفع صرف صحى رقم 3 و 4 بحى الكوثر بتكلفة 50 مليون جنيه ويخدم 16 الف نسمة ومشروع محطة معالجة صرف صحى ساقلتة بمركز ساقلتة بتكلفة تبلغ 325 مليون جنيه ويخدم 300 الف نسمة ومشروع محطة صرف صحي الفرعية بساقلته بمركز ساقلتة بتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه ويخدم 20 الف نسمة.

ومشروع محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية باولاد حمزة بمركز المنشاة بتكلفة تبلغ 150 مليون جنيه ويخدم 20 الف نسمة ومشروع محطة معالجة الصرف الصحى المنشاة واولاد حمزة بمركز المنشاة بتكلفة تبلغ 250 مليون جنيه ويخدم 350 الف نسمة ومشروعات الصرف الصحى التى تاتى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

والتي ينفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بسبعة مراكز تخدم 3.3 مليون نسمة بقيمة 25 مليار جنيه هذا بالاضافة الى مشروع وصلات الصرف الصحى التى تنفذها الشركة ويستفيد منها 2.3 مليون نسمة بقيمة 1.5 مليار جنيه.

واشار رئيس مياه سوهاج انه تم تنفيذ مشروعات احلال وتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بقيمة 455 مليون جنيه.