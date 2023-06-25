التوصيلات العشوائية تُشعِل النيران بحوش للماشية في سوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، على نيران حریق نشب داخل حوش للماشية ملك ستيني، بناحیة أولاد سالم دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب حريق بحوش منزل بناحية أولاد سالم دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین نشوب الحریق بحوش مُلحق في منزل ملك المدعو "حازم ع. م. ع- 65 سنة- عامل- ویقیم بذات الناحیة"، وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحریق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، مضيفًا بإحتراق كمية من البوص والعروق الخشبیة، ونفي الشبهة الجنائية.

وعلى الفور تم الدفع بسیارتي إطفاء وتمت السیطرة على نيران الحریق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية، أو خسائر في الأرواح.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.