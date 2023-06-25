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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: القيادة السياسية تولى أهمية قصوى لقطاع الزراعة منذ عام 2014

النائب مجدى ملك -
النائب مجدى ملك - عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان

تحدث النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، عن نجاح مصر فى توسيع الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى ودعم الفلاح بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وأكد ملك، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الزراعة تعنى الأمن الغذائى، مشيرا إلى أنه منذ 
عام 2014 والقيادة السياسية تولى أهمية قصوى لقطاع الزراعة، وظهر ذلك جليا من خلال طرح العديد من المشروعات الخاصة بالتوسع الرأسى المتمثل فى البحث الزراعى والصوب الزراعية لتعزيز الاستفادة من الموارد المائية المحدودة فى هذا الشأن.

وأوضح عضو لجنة الزراعى والرى بالبرلمان أن التوسع الأفقى بدأ بطرح مليون ونص فدان ثم 500 ألف فدان فى محافظة سيناء، قم مشروع مستقبل مصر لـ 2.2 مليون فدان، مشيرا إلى أنه كان هناك اهتمام أيضا من القيادة السياسية بقطاع الثروة السمكية وإصدار قانون خاص بتنمية البحار والثروة السنكية الذى أنشئت على أساسه هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء لتنمية هذا القطاع.

وقال: “ولعل هذه الأولوية تأتى من إدراك الدولة لأهمية هذا القطاع فى مواجهة الزيادة السكانية الرهيبة، والتى حدثت خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل عدد السكان إلى ما يزيد على 105 ملايين نسمة، وهو أكبر تحدٍ فى مجال الزراعة”.

وأضاف: “هذه الجهود من شأنها أن تحافظ على الفجوة الغذائية التى وصلت مع نهاية الثمانينيات إلى 50% من إحتياجاتنا الغذائية”، مؤكدا أن هذه الجهود تصب فى الهدف الأساسى وهو توفير الغذاء للشعب المصرى والحد من تفاقم الأزمة الغذائية، مؤكدا أن تلك المشروعات أسهمت فى تحقيق فائض فى بعض الحاصلات الزراعية وصلت إلى 5 مليارات دولار.

توسيع الرقعة الزراعية الامن الغذائي دعم الفلاح ذكرى ثورة 30 يونيو قطاع الزراعة

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