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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

يباع بـ 70 ألف جنيه.. مميزات سكوتر ماكلارين الجديد.. صور

سكوتر ماكلارين الكهربائي
سكوتر ماكلارين الكهربائي الجديد

أعلنت شركة Lavoie  المتخصصة في صناعة  التنقل الإلكتروني، عن سكوتر كهربائي يستخدم عجلتين، مصنوع من سبائك الألمنيوم، والمغنيسيوم العنصرين المستخدمين في صناعة الطائرات.

سكوتر ماكلارين الكهربائي الجديد

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سكوتر ماكلارين الكهربائي الجديد

ويتميز أسكوتر McLaren Applied الكهربائي الجديد باحتوائه علي مساحات أوسع وأطول، وذلك يساعد علي استقرار الأسكوتر أثناء التنقل وعند التوقف، ويمكن طي الأسكوتر بواسطة مفصل باتجاه الجزء الأمامي من السطح، بدلاً إضافة مسند له.

محرك سكوتر ماكلارين الكهربائي

سكوتر ماكلارين الكهربائي الجديد

ويحتوي سكوتر ماكلارين الكهربائي الجديد علي بطارية من نوع 468-Wh المقاومة للماء، ويستخدم إصدار Series 1 Max من سكوتر ماكلارين علي بطارية 702-Wh، وينتج المحرك قوة 1.2 حصان، وعزم دوران يبلغ 22 نيوتن/متر.

سكوتر ماكلارين الكهربائي الجديد

سكوتر ماكلارين الكهربائي الجديد يمكنه قطع مسافة تصل الي   48 كم/ساعة بالوضع الاقتصادي ، أو 40 كم/ساعة علي الوضع المتوسط ، أو 24 كم/ ساعة بالوضع الرياضي، ويتم التحويل لهه الأنظمة من قبل الفرامل التجديدية KERS المتواجدة علي العجلة الخلفية، ويتم شحن الأسكوتر باستخدام شاحن بقوة 250 كيلوواط/ساعة، ويمكن إعادة شحن البطارية كاملة في أقل من 3 ساعات.

مميزات سكوتر ماكلارين الكهربائي

سكوتر ماكلارين الكهربائي الجديد

ويمتلك سكوتر ماكلارين الكهربائي نظام إضاءة كامل، ومصباح أمامي، وإشارات للالتفاف، وأضواء جانبية، وضوء فرامل وشاشة في الأمام تعرض بيانات السرعة، ومستوى شحن البطارية، ومقياس المسافة، وعداد المسافات، وأواضع القيادة.

سكوتر ماكلارين الكهربائي الجديد

وسيتم إنتاج سكوتر ماكلارين Lavoie Series 1 من إصدار Founder's Edition بعدد 469 سكوتر فقط، وجاءت تلك المحدودية في الإنتاج باعتبار سكوتر ماكلارين Lavoie Series 1 هو أول إصدارات الشركة الكهربائية الذى تقف علي عجلتين .

سعر سكوتر ماكلارين الكهربائي

سكوتر ماكلارين الكهربائي الجديد

ويباع سكوتر مكلارين الكهربائي من فئة Series 1  الجديد بسعر  11،990 ألف دولار أمريكي،  أي ما يعادل 61 ألف و 500 جنيه مصري تقريباً، بينما يصل سعر سكوتر Series 1 Max إلي 2230 دولار أمريكي، أي ما يعادل 69 ألف جنيه مصري تقريباً.

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