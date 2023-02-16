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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ماكلارين تكشف عن 720S GT3 EVO المحسنة| صور

ماكلارين 720S
ماكلارين 720S

يقدم قسم رياضة السيارات في ماكلارين نسخة محدثة من GT3-spec 720S ، والتي تم إطلاقها في الأصل عام 2018، اكتسبت الماكينة المخصصة للحلبات أسم "Evo" لتعكس التغييرات التي تم إجراؤها لتعزيز القوة الهوائية والمتانة.

 

تمتاز سيارة السباق التي تم اعتمادها لموسم 2023 ، بمثبتات سريعة التحرير للمصد الأمامي والمقسّم، مما يسهل على الفرق استبدال الأجزاء.

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ماكلارين 720S 

تم إعادة تصميم ألواح الهيكل لتوليد قوة سفلية إضافية ونقل التوازن الكلي للأمام، وتقوم ماكلارين بتركيب غطاء محرك السيارة الأمامي الجديد لتحقيق توازن أفضل وتبريد أكبر.

 

تم تغيير مكان المصابيح المساعدة لتوفير رؤية محسنة أثناء السباق في الليل، وفي الخلف تم تزويدها بجناح أطول من أجل قوة سفلية أفضل، وهناك أيضًا آلية عمود الجناح القابل للتعديل.

ماكلارين 720S 

يأتي 720S GT3 Evo مزودًا بمخمدات TTX40 Öhlins قابلة للتعديل بأربعة اتجاهات وقد أجرى المهندسون تغييرات إضافية على الهيكل، وتعمل أجراس الوجه المغلقة للفرامل على تحسين متانة القرص ، كما توجد قوائم جديدة في قائمة التعديلات لسيارة 2023.

 

تقوم ماكلارين بالفعل بتلقي طلبات شراء سيارات حديثة البناء بمواصفات إيفو ، كما أنها تقدم هذه الترقيات كحزمة للسيارات الحالية، وتعد GT3 ليست 720S الوحيدة على الحلبة حيث سيتذكر البعض GT3X منذ بضع سنوات، كان هذا في الأساس إصدارًا غير مقيد بعدم الاضطرار إلى الامتثال للوائح فئة GT3.

ماكلارين 720S 

أما بالنسبة لسيارة الشوارع، فقد ورد أن 720S سيحل محلها 750S المتوقع كشف الغطاء في كل من طرازات الكوبيه والقابلة للتحويل في أبريل، وستتوفر بقوة 740 حصانًا من محرك V8 مزدوج التوربو ، أو 30 حصانًا أكثر من ذي قبل، ووفقًا لتقرير نشرته أخبار السيارات في بداية الشهر ، سيبدأ سعرها من 342,000 دولار أمريكي وتقدم "مزيجًا مثاليًا" من 720S و 765LT.

ماكلارين 720S 

يقال إن 750S سجل في التاريخ كنموذج ماكلارين النهائي غير الكهربائي، وانتهى إنتاج 720S في يناير، ومن المحتمل أن يأتي إعلان تشويقي بنهاية هذا الشهر، وتم بيع السيارة على ما يبدو لهذا العام و 2024 في الولايات المتحدة.

ماكلارين EVO الكوبية 750S ماكلارين 720S

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