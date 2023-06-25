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محافظات

جامعة بني سويف التكنولوجية تستقبل وفد الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"

صدى البلد

استقبل د. محمد محمود خضر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، وفد من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) لبحث تعزيز التعاون المشترك ووضع خطط العمل المستقبلية لدعم جامعة بني سويف التكنولوجية فنيًا وتعليميًا، واستعراض آخر التطورات المتعلقة بالمنحة الكورية الجديدة.

وخلال اللقاء، قدم رئيس الجامعة عرضًا تفصيليًا حول التوسعات الجديدة للجامعة والبرامج الدراسية والمعامل التكنولوجية الدراسية الموجودة بها، والبروتوكولات الموقعة مع الكيانات الصناعية والهيئات والجهات المختلفة، وما تقدمه الجامعة من خدمات علمية، وتعليمية، ومجتمعية، وخطة الجامعة المُستقبلية التي تتضمن إمكانية التوسع في البرامج الدراسية والإنشاءات والمباني الجديدة.

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وعقب اللقاء  تفقد الوفد  الكوري الأستوديو الجديد الخاص بالجامعة لخدمة العملية التعليمية عن بُعد (إلكترونيًا) وتوثيق الفعاليات والمناسبات، كما تفقد الوفد مركز اللغات الكوري والمدرجات والقاعات الدراسية والمكتبات والمعامل والورش، واطلع الوفد على مدى جاهزية مباني الجامعة للتوسع في استحداث برامج دراسية جديدة، وأشاد الوفد الكوري بإمكانيات الجامعة ومستوى المعامل الدراسية وجاهزيتها بأحدث الوسائل والمعدات التكنولوجية والتي تهدف إلى خدمة الطلاب والعملية التعليمية.

من جانبه، أعرب الدكتور خضر عن حرص الجامعة على فتح آفاق جديدة للتعاون المُشترك مع الجانب الكوري؛ لتعزيز العلاقات المصرية الكورية الجنوبية المتميزة، مؤكدًا أن التعاون مع الشركاء الكوريين يهدف إلى تأسيس قاعدة قوية تساهم في إعداد جيل من التكنولوجيين الأكفاء المؤهلين للالتحاق بسوق العمل المحلي والاقليمي والدولي.

جدير بالذكر أن المنحة الكورية الجديدة تشتمل دعم المعامل لبرنامجي (الميكاترونكس – تكنولوجيا المعلومات)، وإمداد برنامج الأوتوترونكس بالدعم اللازم، وإمكانية استحداث برامج جديدة مثل برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية، وإنشاء مركز تكنولوجي للتدريب والخدمات والاستشارات والبحث العلمي (Technology Center (TC)) ويشمل مركز صيانة سيارات، بالإضافة إلى الجودة والاعتماد الدولي لبرامج الجامعة المختلفة.

شهد اللقاء حضور د. جان هنري حنا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. نجيب الشيخ نائب رئيس الجامعة لشئون التدريب والصناعة، وأ. مصطفى حسن متولي أمين عام الجامعة ومنسقي البرامج الدراسية.

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