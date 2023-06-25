السفير منجي بدر: زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والهند لـ 12 مليار دولار

أكد السفير منجي بدر، الوزير التجاري المفوض بوزارة الخارجية سابقا، أن العلاقات بين مصر والهند تاريخية، خاصة أن البلدين أصحاب حضارة عظيمة، وبعد تولي الرئيس السيسي احكم، زار الهند 3 مرات أخرها كانت في يناير الماضي.

وقال منجي بدر ، خلال لقاء له لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن زيارة رئيس الوزراء الهندي نارنيدا مودي هي الزيارة الرسمية الأولى له في مصر ولأي مسئول هندي منذ عام 1997، مما أعطى لتلك الزيارة أهمية خاصة.

وتابع الوزير التجاري المفوض بوزارة الخارجية سابقا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما ار الهند ببداية العام الحالي تم الاتفاق على زيادة التبادل التجاري بين الدولتين من 7 مليارات دولار إلى 12 مليار دولار.

ضوابط التعليم القوية

أنه سيكون هناك تعاون في المجال العلمي بين مصر والهند، خلال الفترة القادمة، خاصة بعد ضوابط التعليم القوية في الهند.