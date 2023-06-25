بـ 400 ألف جنيه.. سيارات بتكنولوجيات متطورة لذوي الاحتياجات| صور

رفعت الدولة المصرية الكثير من الأعباء عن مواطنيها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصبحت توليهم اهتماما كبيرا وبشكل غير مسبوق.

حيث قامت الحكومة بإصدار العديد من القوانين التي تسهل حصول ذوي الاحتجاجات علي سيارات حديثة تساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم، بالإضافة الي إمكانية قضاء احتياجاتهم بسهولة دون المساعدة من احد .

يعرض موقع صدى البلد الإخباري قائمة بـ سيارات لذوي الاحتياجات بتكنولوجيات حديثة منها سيارة شيفروليه تراكس، وهيونداي MD، وكيا سول :

1- كيا سول

تخرج سيارة كيا سول الهاتشباك عزم أقصي للدوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وقوة 122 حصان، وهذا بفضل استخدامها لمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، وتستخدم كيا سول موديل 2010 علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتستهلك 1 لتر لقطع مسافة 6.9 كم/ساعة ، وتتسارع سول من وضع السكن وصولا الي 100 كم/ساعة في 12 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 177 كم/ساعة .

كيا سول موديل 2010 من فئة الهاتشباك

وتتوافر سيارة المحرك كيا سول موديل 2010 من فئة الهاتشباك للبيع بسوق السيارات المستعملة المصري لذوي الاحتياجات بسعر 320 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة أيضا.

2- كيا k3

تحتوي سيارة كيا k3 السيدان علي ناقل حركة أوتوماتيك ، وبها محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، وتخرج قوة 130 حصان وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.ثانية، وتنتج عزم دوران يصل الي 157 نيوتن/متر، وتستهلك كيا k3 موديل 2013 من الوقود 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

كيا k3 موديل 2013 السيدان

يصل سعر سيارة كيا k3 موديل 2013 السيدان الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في سوق السيارات المصري الي 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة أيضا .

3- هيونداي MD

تنتج سيارة هيونداي MD موديل 2011 السيدان قوة 130 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وتصل قوة المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتستهلك هيونداي MD السيدان 6.7 من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

هيونداي MD موديل 2011

تتواجد سيارة هيونداي MD موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري لذوي الاحتياجات الخاصة بسعر 385 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية أيضا .

4- شيفروليه تراكس الهاتشباك

تصل سرعة سيارة شيفروليه تراكس الهاتشباك القصوى الي 175 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران 175 كم/ساعة، وتخرج قوة محرك 140 حصان، وذلك يفضل محركها الذي يصل سعتها الي 1800 سي سي، وتحتاج شيفروليه تراكس الهاتشباك موديل 2016 الي 7.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.2 ثانية، وتمتلك علبة تروس أوتوماتيك .

شيفروليه تراكس موديل 2024 الهاتشباك

تباع سيارة شيفروليه تراكس موديل 2024 الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري لذوي الاحتياجات الخاصة بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية أيضا .

5- مرسيدس E200

تستمد سيارة مرسيدس E 200 السيدان موديل 2004 قوتها من محرك مكون من 6 أسطوانات سعة 2500 سي سي، وتتسارع السيارة السيدان العائلية من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.9 ثانية، وتنتج قوة 204 حصان، وتصل سرعة مرسيدس E200 القصوى إلي 228 كم/ساعة، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات من فئة 7G-Tronic .

مرسيدس E 200 السيدان موديل 2004

يبلغ سعر سيارة مرسيدس E 200 السيدان موديل 2004 بسوق السيارات المصري لذوي الاحتياجات 430 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية أيضا .