«لبسك لغيرك عيد».. وزير الشباب والرياضة يطلق المرحلة الثانية من مهرجان الخير

بعد نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة يوم الخير "لبسك لغيرك عيد"، أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه المرحلة الثانية من المبادرة، والتي تنفذها الإدارة المركزية لتنمية الشباب - إدارة الفتاة والمرأة، على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بمشاركة أندية التطوع والجوالة بمدريات الشباب والرياضة.

وقد شارك وزير الشباب والرياضة تدشين المبادرة عبر تقنية "الزووم"، حيث تم تنفيذ المبادرة على مستوى 26 محافظة من محافظات الجمهورية وتضم (بني سويف - كفر الشيخ - الإسكندرية – سوهاج – أسيوط – الشرقية - البحر الأحمر - الأقصر- الفيوم - الإسماعيلية - الغربية - دمياط - المنوفية – القليوبية – مطروح - الجيزة - القاهره ٠ شمال سيناء - الدقهلية – السويس – المنيا- بورسعيد- قنا- البحيرة - أسوان - جنوب سيناء)، بمشاركة 285 مركز شباب.



وقد تم التجهيز لهذه المبادرة طوال الثلاثة أسابيع الماضية بكافة المحافظات، وتضمنت تجميع الملابس وفرزها وإعادة تدويرها وتكيسها بالشكل المناسب لتوزيعها قبل عيد الأضحى المبارك على الأسر الأكثر احتياجاً، بالقرى المحرومة، في محاولة للتخفيف عن كاهل الأسر ومواجهة أعباء الحياة وتوفير بعض الإحتياجات الخاصة بهم ، وذلك بمشاركة أندية التطوع، وبالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.حيث تم تجميع ما يقرب 90,716 الف قطعة ملابس.

وقد اعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على سعادته بتنفيذ هذه المبادرة ونجاحها بهذا الشكل، و نجاحها في إبراز الدور المجتمعي الكبير الذي تقوم به الوزارة تجاه المواطنين علي مستوي محافظات الجمهورية، من خلال مراكز الشباب ، التي أصبحت تقوم بدورها كمراكز خدمية مجتمعية ، موصياً بضرورة الإستمرار في المبادرة بعد أن اثنى على المجهود الذي بذل من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب والقائمين على التنفيذ في إنجاح المرحلة السابقة والأثر الإيجابي الذي اتضح على المواطنين المستفيدين من المبادرة .