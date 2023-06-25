بعد شائعات إقالة وزير الدفاع .. أول تصريح للرئيس الروسي بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأمور تجري على ما يرام، وأنه على تواصل فعال مع وزارة الدفاع الروسية، وعلى اطلاع على التقارير التي تصدرها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال بوتين اليوم، الأحد، للتلفزيون الرسمي إنه على اتصال دائم بوزارة الدفاع.

وذكر أن بلاده لا تزال واثقة من تحقيق خططها المتعلقة بـ "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

وقبلها، خرج متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف، مؤكدًا أن بوتين يثق في وزير الدفاع سيرجي شويجو، وهو التصريح الذي ينفي ما تم تداوله بين نشطاء ومراقبين من أن بوتين سيقيل شويجو.

وقال بوتين إنه يبدأ يومه وينهيه على متابعة مستجدات الأزمة الأوكرانية.