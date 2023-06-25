عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحر الأحمر تعلن إنطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، صباح اليوم ، إنطلاق فعاليات حملة ١٠٠ يوم صحة بجميع محافظات الجمهورية ، والتي تأتي في إطار خطة الوزارة وحرصها علي تقديم الخدمات الصحية لأكبر قدر من المواطنين ، وتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرات الرئاسية ، وتستمر لمدة ١٠٠ يوم حتي أكتوبر المقبل للتوعية الصحية بأسباب انتشار العدوي للأمراض المعدية ، وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية ، وكيفية الحد من انتشار الأمراض الوراثية .

وأوضحت الوزراة، أن مبادرة ١٠٠ يوم صحة تستهدف تكثيف الأعمال الإعلامية والتوعية لخدمات وزارة الصحة ، وتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية بجميع المنشآت وعلي رأسها خدمات المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة ، كما تستهدف المبادرة تكثيف الإجراءات والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال الانتشار في تقديم الخدمات الصحية بمختلف محافظات الجمهورية ، إجراء مسوح طبية وتوفير الأدوية للمرضي ، تكثيف وتفعيل الأعمال الوقائية والخدمات البيئية بالإضافة إلي نشر الوعي الصحي في مجال الصحة الإنجابية.

من ناحية أخرى، أصدر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر تعليماته للدكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة برفع درجة الاستعداد بجميع قطاعات الصحة بالمحافظة تزامناً مع فترة المبادرة، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية علي أن يتم التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية بالمديرية والفرق الثابتة والمتنقلة لتذليل اي مشكلات تعوق المبادرة وتقديم الخدمات الطبية لموطني المحافظة الساحلية .

يذكر أن مديرية الصحة تقدم خدمات المبادرة من خلال أماكن التمركز الميداني بالممشي السياحي وممشي شيري و تشتمل علي فحص صحة المرأة ، والامراض المزمنه والاعتلال الكلوي ، الأم والجنين ، السمعيات ، التقزم ، الانيميا ، كبار السن و قلبك أمانة ، كما يصاحب عمل فرق المبادارات نشاط مكثف لفرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي ،بالاضافة الي زيادة عدد القوافل الطبية من اجل استهداف اكبر عدد ممكن من المواطنين .

١٠٠ مليون صحة اصمة الإدارية الجديدة الاستفادة القصوي الأمراض المزمنة البحر الأحمر الخدمات الصحي الخدمات الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم يوجه بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

ابنه شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

خاص.. أشرف بن شرقي رفض التضحية بهذا المبلغ من أجل الزمالك.. تفاصيل

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

أزمات الأبيض تتواصل.. لاعبو الزمالك يمتنعون عن التدريبات بسبب المستحقات المتأخرة

ريهام حجاج ترزق بتوأم من زوجها محمد حلاوة| صور

موضوعات متعلقة

مياه البحر الأحمر تحذر من إلقاء مخلفات الأضاحي في شبكات الصرف الصحي

قبل أيام من عيد الأضحى.. وصول 2500 رأس عجول حية بوزن 765 طنا لميناء سفاجا

التحقيق مع اليوتيوبر شادي سرور بتهمة إصابة 3 أشخاص في الغردقة

مشهد نادر.. عروس البحر تداعب سلحفاة بحرية في مرسى علم.. صور

بنات الغردقة يدشنَّ أكاديمية لتعليم ريادة الأعمال للشباب تحت 20 سنة

بنفس القاعة.. مدرس يحتفل بتخرج طلابه وسبوع توأميه في الغردقة

بها سم قاتل .. 3 أنواع من الأسماك خطيرة تعرف عليها

رئيس مدينة رأس غارب يبحث 35 شكوى وطلبا خلال لقاء المواطنين

ترشيحاتنا

هاخد رأيه في تدريب منتخب مصر .. ما علاقة جوارديولا بمدرب الزمالك؟

اعتراف أمريكي صادم.. الكشف عن سقوط مدوٍ للجيش الأوكراني بعد هجوم كارثي

تحت رعاية الرئيس السيسي .. الحكومة تطلق حملة 100 يوم صحة

محلل أمريكي: مخاوف واشنطن أوقفت هجوم زيلينسكي المضاد ضد روسيا بعد إعلان تمرد فاجنر|تقرير

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر

شاهد .. لقطات جوية لـ المسجد الحرام وقت طواف الحجاج وأداء المناسك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنه شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

بعد استقبال توأمها .. أجرأ 10 صور لـ ريهام حجاج | شاهد

5400 كيلو متر.. شاب باكستاني يعبر دولا سيرا لأداء مناسك الحج

ريهام حجاج ترزق بتوأم من زوجها محمد حلاوة| صور

فيديو

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

رقصة والدة أصالة تثير الجدل في زفاف ابنها.. فيديو

ارتفاع جديد قبل العيد.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ