بديل محمد صلاح ينتقل للدوري الألماني.. تفاصيل

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، توصل نادي لايبزيج الألماني لاتفاق مع ليفربول الإنجليزي، لضم لاعبه فابيو كارفاليو لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل “تويتر”:" سيلعب فابيو كارفاليو لصالح لايبزيج الموسم المقبل، على سبيل الإعارة".

وأضاف:" سيتم حسم الصفقة “رسميا” الأسبوع المقبل، كما سيتم إجراء الكشف الطبي إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها".

ليفربول يرفض البيع النهائي:

واختتم:" رفض ليفربول فكرة انتقال كارفاليو إلى لايبزيج بشكل نهائي".

وكان ليفربول تعاقد مع كارفاليو صاحب الـ 20 عاما، في الصيف الماضي، قادما من نادي فولهام، لخلافة النجم المصري محمد صلاح "مستقبلا".

يذكر أن ليفربول أنهى مسابقة الدوري الإنجليزي 2022-2023، في المركز الخامس برصيد 67 نقطة، ليشارك في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.