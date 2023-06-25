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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يصف زيارته للصين بأنها إيجابية وبناءة

صدى البلد

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم، إن زيارته للصين كانت إيجابية وسنستمر في فعل وقول أشياء لا تحبها بيجين.

وأكد بلينكن، أنه أثار مع المسؤولين الصينيين قضية القاعدة العسكرية الصينية في كوبا.

وفي الأيام الأخيرة أجري بلينكن زيارة تاريخية إلى الصين حيث التقى بالرئيس الصيني شي جين بينج وكبير الدبلوماسيين وانج يي بالإضافة إلي وزير الخارجية تشين جانج.

واتفق الجانبان على تعميق التواصل خاصة فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية لكلا البلدين، واتفقا على تبادل الزيارات على مستوى القادة في المستقبل القريب.

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