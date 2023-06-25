بلينكن يصف زيارته للصين بأنها إيجابية وبناءة

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم، إن زيارته للصين كانت إيجابية وسنستمر في فعل وقول أشياء لا تحبها بيجين.

وأكد بلينكن، أنه أثار مع المسؤولين الصينيين قضية القاعدة العسكرية الصينية في كوبا.

وفي الأيام الأخيرة أجري بلينكن زيارة تاريخية إلى الصين حيث التقى بالرئيس الصيني شي جين بينج وكبير الدبلوماسيين وانج يي بالإضافة إلي وزير الخارجية تشين جانج.

واتفق الجانبان على تعميق التواصل خاصة فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية لكلا البلدين، واتفقا على تبادل الزيارات على مستوى القادة في المستقبل القريب.