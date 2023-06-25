جوارديولا مازحا: سأستشير مدرب الزمالك بشأن قيادة منتخب مصر

يواصل الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قضاء عطلته الصيفية بمدينة الأقصر، وسط أحضان الحضارة الفرعونية المبهرة.

وقال جوارديولا “مازحا” في تصريحات أبرزها حساب قناة “العربية” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الحب الذي وجدته أثناء زيارتي الحالية لمصر، يوجب على تدريب منتخب مصر مستقبلا".

وأضاف - خلال حديث جانبي مع مواطن مصري -:" سوف أستشير صديقي أوسوريو “مدرب الزمالك” بشأن تدريب منتخب مصر".

وواصل:" أنتم شعب ودود ولديكم ابتسامة عريضة".

جوارديولا يبدأ عطلته بزيارة الأهرامات

وكان جوارديولا وصل مصر، الجمعة الماضي، لقضاء عطلته الصيفية، إذ بدأ بزيارة الأهرامات، ثم سافر إلى الأقصر لاستكمال جولته.

وقاد جوارديولا مانشستر سيتي لتحقيق الثلاثية التاريخية الموسم المنقضي 2022-2023 (الدوري الإنجليزي- كأس الاتحاد - دوري أبطال أوروبا).

وأصبح جوارديولا أول مدرب في تاريخ كرة القدم الأوروبية يحقق الثلاثية مع فريقين مختلفين (برشلونة - مانشستر سيتي).