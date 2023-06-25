بعد رباعي الريدز.. نجم جديد يقترب من الرحيل عن ليفربول

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير بشبكة “سكاي سبورت”، إن كارفاليو، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي يقترب من الرحيل عن الريدز خلال الميركاتو الصيفي.

وكان نادي ليفربول قد أعلن رحيل رباعي الفريق بعد نهاية عقدهم وهم أوكسلاد تشامبرلين وروبيرتو فيرمينو ونابي كيتا وجيمس ميلنر.

وكتب فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلاً: “سيلعب فابيو كارفاليو مع آر بي لايبزيج على سبيل الإعارة الموسم المقبل”.

وأضاف: “سيتم الانتهاء من الاتفاقية الأسبوع المقبل، كما سيتم إجراء العلاج الطبي إذا سار كل شيء كما هو مخطط له”.

وأتم: “لم يرغب ليفربول أبدًا في قبول أي عرض دائم لكارفاليو”.