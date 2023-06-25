كلمة السر الاستقرار.. جوارديولا طلب زيارة الآثار المصرية وتناول الأكلات الشعبية| فيديو

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن بيب جوارديولا جاء إلى مصر بطائرة خاصة وحرص على زيارة مدينة الأقصر ليتفقد معبد الكرنك مع أولاده وأفراد أسرته.

وأضاف "محمد عثمان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" جوارديولا وأسرته لديهم معلومات جيدة عن الأثار المصرية، لذلك وعد أفرد أسرته بزيارة مصر في حالة الفوز بكأس أوروبا.

وطالب جوارديولا بزيارة طريق الكباش، وكان حريص على ويرى الممر وغدا سيزور البر الغربي ووادي الملوك وسيزور البانوراما عبر البالون، ولديه رغبة في الجلوس مع المصريين والسلام عليهم وتناول الأكلات المصرية.

زيارة جوارديولا لها مردود إيجابي

وعن سبب زيارة جوارديولا إلى مصر في هذا التوقيت رد قائلا: "بلد مستقرة.. ومقدرش اجيب أهلي إلا في بلد مستقرة"، مؤكدا أن زيارة جوارديولا لها مردود إيجابي كبير خاصة أن متابعيه تفاعلوا مع زيارته والنادي الذي ينتمي إليه وضع زيارته للموقع الرئيسي.