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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هاخد رأيه في تدريب منتخب مصر .. ما علاقة جوارديولا بمدرب الزمالك؟

جوارديولا
جوارديولا

ارتبط اسم المدرب الأسباني بيب جوارديولا بنادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يتسائل الكثيرين عن علاقة جوارديولا بنظيره أوسوريو مدرب الأبيض؟

يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة مدرب مانشستر سيتي الحالية إلى مصر، والتي بدأها قبل يومان وتصدرت اهتمامات الصحف العربية والأجنبية.

جوارديولا في مصر

حرص جوارديولا في بداية جولته السياحية بزيارة محافظة الأقصر، من خلال جولة بمعبد الأقصر، ثم انتقل إلى زيارة معابد الكرنك مع أسرته.

بخلاف جولته السياحية، فإن زيارة جوارديولا إلى مصر جاءت لوعود منه لابنته، حيث وعد ابنته وأسرته بزيارة مصر حال تحقيق الثلاثية مع مانشستر سيتي، وفقا لتصريحات المسئول عن الجولة محمد عثمان.

وقد أكد رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أن جميع التجهيزات تم إعدادها لاستقبال المدرب العالمي في محافظة الأقصر، التي تعتبر مقصداً مهماً للسياحة الثقافية، وتشمل رغبته في رؤية طريق الكباش في معبد الأقصر والاستمتاع بعشاء خاص.

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يذكر أن الأسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، قد نجح بالفعل في تحقيق الثلاثية التاريخية للفريق بفوزه بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الإتحاد الإنجليزي.

ما علاقة جوارديولا بمدرب الزمالك؟

في سياق متصل، علق كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، على الزيارة المفاجئة لبيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لمصر، الجمعة الماضية.

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الزمالك وفاركو بكأس مصر:" أعلم أن جوارديولا متواجد حاليا في مصر، هو يقضي إجازته مع عائلته".

وأضاف: " لم اتواصل مع جوارديولا وأدعوه لزيارة الزمالك وأرى أنه يفضل الذهاب للأهرامات حاليا افضل من أجل الاستمتاع مع اسرته".

بدوره قال بيب جوارديولا، إن الحب الذي وجده أثناء زيارته الحالية من المصريين، يوجب عليه تدريبه للمنتخب المصري مستقبلًا، وفقا لما نقله موقع "العربية".

وأضاف مازحًا: سأستشير صديقي المقرب في مصر وهو أوسوريو مدرب نادي الزمالك وسيفاتحه في الأمر قريبًا، مضيفًا " أنتم شعب ودود ولديكم ابتسامة عريضة".

جاء ذلك خلال حوار جانبي مع صاحب مصنع زاره "جوارديولا" اليوم، فيما رد صاحب المصنع عليه ويدعى حجاج تحتمس أن منتخب مصر سيسعد بتدريبه وسنعتبره عهدًا سننتظر حدوثه وسط ضحكات من المدرب الأسطوري بيب جوارديولا وأفراد أسرته.

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