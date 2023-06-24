عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

شرط ووعد ووفاء.. حكاية السر الخفي لزيارة جوارديولا إلى مصر

جوارديولا
جوارديولا

جوارديولا في مصر.. تصدرت زيارة مدرب مانشستر سيتي الحالية إلى مصر اهتمامات الصحف العربية والأجنبية، حيث تساءل الكثيرين عن سبب زيارة المدرب الأسباني.

 

وحرص جوارديولا على بداية جولته السياحية بزيارة محافظة الأقصر، من خلال جولة بمعبد الأقصر، ثم انتقل إلى زيارة معابد الكرنك مع أسرته.

 

رافق مدرب مانشستر سيتي خلال الجولة، محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، والذي نظم رحلة المدرب الإسباني بقضاء رحلة ترفيهية وأسرته.

بالإضافة إلى تقديم تكريم خاص للمدرب العالمي باسم محافظة الأقصر بشكل خاص واسم جمهورية مصر العربية عموما، مع تسجيل كلمة له تعبيرا عن رأيه في بلد الأمن والأمان مصر.

صانع المعجزات.. شاب مصري يفاجئ جوارديولا داخل معبد الكرنك .. شاهد

إبراهيم عبدالجواد: جوارديولا ساب الدنيا كلها وجه مصر

تنشيط السياحة تكشف جدول زيارة بيب جوارديولا وأسرته لمصر

جوارديولا يحتفل بدوري أبطال أوروبا في مصر.. ماذا تعرف عن صانع المعجزات

بيب جوارديولا وأسرته في زيارة للمتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

زيارة خاصة.. جوارديولا وأسرته فى مصر

سبب زيارة جوارديولا مصر

بخلاف جولته السياحية، فإن زيارة جوارديولا إلى مصر جاءت لوعود منه لابنته، حيث وعد ابنته وأسرته بزيارة مصر حال تحقيق الثلاثية مع مانشستر سيتي، وفقا لتصريحات المسئول عن الجولة محمد عثمان.

يذكر أن الأسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، قد نجح بالفعل في تحقيق الثلاثية التاريخية للفريق بفوزه بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الإتحاد الإنجليزي.

ووفقا للخبير السياحي محمد عثمان، فإنه من المقرر أن يتم تخصيص مركب سياحي لجوارديولا من الأقصر حتى أسوان مساء اليوم في أمسية على النيل طول الرحلة من أجل الاستمتاع بجمال الطبيعة في مصر.

برنامج جوارديولا في مصر

سيقوم المدرب الأسباني بجولة في محافظة الأقصر على مدار يومين، حيث سيزور معبدي الكرنك والأقصر، ومركب الذهبية المقيم بها، كما سيتم تنظيم حفل عشاء له ولأسرته في المساء.

وفي صباح اليوم التالي، سيزور جوارديولا معابد البر الغربي بما في ذلك الدير البحري "حتشبسوت" ومقابر وادي الملوك والملكات، ومن ثم سيعود إلى مركب الذهبية للانطلاق إلى محافظة أسوان.

وقد أكد رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أن جميع التجهيزات تم إعدادها لاستقبال المدرب العالمي في محافظة الأقصر، التي تعتبر مقصداً مهماً للسياحة الثقافية، وتشمل رغبته في رؤية طريق الكباش في معبد الأقصر والاستمتاع بعشاء خاص.

ومن المقرر أن تساهم زيارة بيب جوارديولا إلى مصر في جذب اهتمام المزيد من الأجانب خاصة عشاق كرة القدم إلى مصر لزيارة الأماكن السياحية.

جوارديولا زيارة جوارديولا لمصر سبب زيارة جوارديولا لمصر مانشستر سيتي تفاصيل زيارة جوارديولا لمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شكلها اتغير .. رضوى الشربيني تظهر بقوام مميز في أحدث إطلالة

بعد تمرد فاجنر .. السفارة الروسية توجه رسالة عاجلة للمصريين

في بيراميدز نهائيًا | شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن سيف جعفر

عاق .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

محامي طبيب الساحل يكشف مفاجآت جديدة .. الأمن الوطني وقضية أموال عامة

مصرع طاقمها .. فاجنر تسقط مروحية روسية في فورونيج

دبدوبة.. والد حسام حبيب يثير الجدل بعد خلافه مع ابنه| مَن يقصد؟

صدمة لعشاق القلعة البيضاء.. بيراميدز يخطف لاعبين من الزمالك

موضوعات متعلقة

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات تحقق المستحيل وردد أفضل 310 أدعية مستجابة

دعاء العشر الأواخر من رمضان .. كنز نبوي أفضل 110 أدعية شاملة للخيرات

مسلسلات رمضان 2023 الحلقة 14.. التخلص من الجناح العسكري للإرهابيين في الكتيبة 101.. وقتل خالد الصاوي في سره الباتع

دعاء ليلة النصف من رمضان .. يفتح الأبواب المغلقة ويرزقك من حيث لا تحتسب

أدعية قرآنية مستجابة .. لراحة البال وانشراح الصدر وتيسير الأمور

ملخص الحلقة 10 من مسلسلات رمضان| حبس أحمد العوضي في "ضرب نار" وحمل منة فضالي في "جعفر العمدة"

عيد ميلاد نقابة القلم والكلمة الـ82 | تفاصيل أول اجتماع لـ عمومية الصحفيين

سنعيش للأبد بفضل الروبوتات النانوية.. قصة تنبؤ مهندس سابق بـ جوجل

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء محمود خلف

الخارجية الفلسطينية تحمل نتنياهو المسؤولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين

بموافقة واتفاق مع بوتين.. تفاصيل قبول قائد فاجنر وقف تحرك مقاتليه في روسيا

بعد حالة الجدل.. تعرف على سبب إلغاء معرض كاريكاتير عن الشيخ الشعراوي|خاص

سليمان عيد يكشف سر خلافه مع أحمد السقا

أدعية وقفة عرفة.. ولماذا سمي بهذا الأسم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ندمانة على شغلى فى شارع الهرم .. صور أثارت الجدل لـ بوسى

الصور الأولى لـ حفل زفاف شقيق أصالة على أخت إعلامية شهيرة ..شاهد

بعد شائعة طلاقها .. جوري بكر تثير الجدل من جديد

بعد ظهورها في حمام السباحة .. صور أثارت الجدل لـ منة عرفة

فيديو

خطوبة جوهرة لصاحب تريند كان عندي معزة | فيديو جراف

هرمون السعادة واختياراتي.. أغاني أفلام العيد على صفيح ساخن

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ