شرط ووعد ووفاء.. حكاية السر الخفي لزيارة جوارديولا إلى مصر

جوارديولا في مصر.. تصدرت زيارة مدرب مانشستر سيتي الحالية إلى مصر اهتمامات الصحف العربية والأجنبية، حيث تساءل الكثيرين عن سبب زيارة المدرب الأسباني.

وحرص جوارديولا على بداية جولته السياحية بزيارة محافظة الأقصر، من خلال جولة بمعبد الأقصر، ثم انتقل إلى زيارة معابد الكرنك مع أسرته.

رافق مدرب مانشستر سيتي خلال الجولة، محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، والذي نظم رحلة المدرب الإسباني بقضاء رحلة ترفيهية وأسرته.

بالإضافة إلى تقديم تكريم خاص للمدرب العالمي باسم محافظة الأقصر بشكل خاص واسم جمهورية مصر العربية عموما، مع تسجيل كلمة له تعبيرا عن رأيه في بلد الأمن والأمان مصر.

سبب زيارة جوارديولا مصر

بخلاف جولته السياحية، فإن زيارة جوارديولا إلى مصر جاءت لوعود منه لابنته، حيث وعد ابنته وأسرته بزيارة مصر حال تحقيق الثلاثية مع مانشستر سيتي، وفقا لتصريحات المسئول عن الجولة محمد عثمان.

يذكر أن الأسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، قد نجح بالفعل في تحقيق الثلاثية التاريخية للفريق بفوزه بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الإتحاد الإنجليزي.

ووفقا للخبير السياحي محمد عثمان، فإنه من المقرر أن يتم تخصيص مركب سياحي لجوارديولا من الأقصر حتى أسوان مساء اليوم في أمسية على النيل طول الرحلة من أجل الاستمتاع بجمال الطبيعة في مصر.

برنامج جوارديولا في مصر

سيقوم المدرب الأسباني بجولة في محافظة الأقصر على مدار يومين، حيث سيزور معبدي الكرنك والأقصر، ومركب الذهبية المقيم بها، كما سيتم تنظيم حفل عشاء له ولأسرته في المساء.

وفي صباح اليوم التالي، سيزور جوارديولا معابد البر الغربي بما في ذلك الدير البحري "حتشبسوت" ومقابر وادي الملوك والملكات، ومن ثم سيعود إلى مركب الذهبية للانطلاق إلى محافظة أسوان.

وقد أكد رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أن جميع التجهيزات تم إعدادها لاستقبال المدرب العالمي في محافظة الأقصر، التي تعتبر مقصداً مهماً للسياحة الثقافية، وتشمل رغبته في رؤية طريق الكباش في معبد الأقصر والاستمتاع بعشاء خاص.

ومن المقرر أن تساهم زيارة بيب جوارديولا إلى مصر في جذب اهتمام المزيد من الأجانب خاصة عشاق كرة القدم إلى مصر لزيارة الأماكن السياحية.