صانع المعجزات.. شاب مصري يفاجئ جوارديولا داخل معبد الكرنك .. شاهد

يزور المدرب الإسباني، بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مصر في عطلته الصيفية مع أسرته المكونة من أولاده الثلاثة وزوجته وفوجئ اليوم بشاب مصري يوقفه داخل معيد الكرنك بالأقصر.

شاب يفاجئ جوارديولا برسمه

وفاجأ الشاب المصري بيب جوارديولا بإهدئه صورة بورتريه مرسومة بخط يده لوجه المدرب الإسباني بطريقة مميزة، الأمر الذي أسعد بيب كثيرا.

وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي لتحصد آلاف الاعجابات بدقة وروعة الرسمة التي أنجزها الاب في وقت قياسي أثناء زيارة بيب جوارديولا لمعبد الكرنك بالأقصر ضمن فعاليات زيارة تستمر ل ٨ ايام، يقضي منهم الاسباني يومين في القاهرة و٦ ايام في الاقصر بصعيد مصر

كانت الهيئة المصرية لتنشيط السياحة قد استقبلت جوارديولا وأسرته في المطار بالورود والهدايا بعد هبوط طائرته الخاصة إلى أرض مصر في حدث تعتبره وزارة السياحة ضمن فعاليات الترويج للسياحة والآثار المصرية حول العالم

وتشهد مصر خلال فصل الصيف الحالي سلسلة متتالية من زيارات أشخاص مؤثرون حول العالم من فنانيين وبلوجرز ورياضيين للاستمتاع بمناخ مصر المستقر وآثارها البارزة.