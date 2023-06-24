عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صانع المعجزات.. شاب مصري يفاجئ جوارديولا داخل معبد الكرنك .. شاهد

شاب يفاجئ جوارديولا
شاب يفاجئ جوارديولا

يزور المدرب الإسباني، بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مصر في عطلته الصيفية مع أسرته المكونة من أولاده الثلاثة وزوجته وفوجئ اليوم بشاب مصري يوقفه داخل معيد الكرنك بالأقصر.

txt

جوارديولا يحتفل بدوري أبطال أوروبا في مصر.. ماذا تعرف عن صانع المعجزات

txt

تنشيط السياحة تكشف جدول زيارة بيب جوارديولا وأسرته لمصر

شاب يفاجئ جوارديولا برسمه  

وفاجأ الشاب المصري بيب جوارديولا بإهدئه صورة بورتريه مرسومة بخط يده لوجه المدرب الإسباني بطريقة مميزة، الأمر الذي أسعد بيب كثيرا.

وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي لتحصد آلاف الاعجابات بدقة وروعة الرسمة التي أنجزها الاب في وقت قياسي أثناء زيارة بيب جوارديولا لمعبد الكرنك بالأقصر ضمن فعاليات زيارة تستمر ل ٨ ايام، يقضي منهم الاسباني يومين في القاهرة و٦ ايام في الاقصر بصعيد مصر

كانت الهيئة المصرية لتنشيط السياحة قد استقبلت جوارديولا وأسرته في المطار بالورود والهدايا بعد هبوط طائرته الخاصة إلى أرض مصر في حدث تعتبره وزارة السياحة ضمن فعاليات الترويج للسياحة والآثار المصرية حول العالم

وتشهد مصر خلال فصل الصيف الحالي سلسلة متتالية من زيارات أشخاص مؤثرون حول العالم من فنانيين وبلوجرز ورياضيين للاستمتاع بمناخ مصر المستقر وآثارها البارزة.

جوارديولا مصر مصري الكرنك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6225 شركة.. استثمارات سعودية جديدة في مصر بـ 30 مليار دولار

انقلبت على بوتين .. هل تكتب فاجنر نهاية روسيا ؟

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في قضايا سب وقذف الخطيب

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفاة في حادثة التجمع ؟

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن في حادث بالتجمع الأول

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

بعد تمرد فاجنر.. 4 مناطق أوكرانية تعلن تأييدها لـ بوتين

موضوعات متعلقة

انتشالهم مهمة انتحارية.. عشرات الجثث ملقاة داخل منجم للذهب في جنوب إفريقيا

مشيتها فيها ثقة.. بقرة تتجول وحيدة ليلا في شوارع المنصورة/ شاهد

عدوى قاتلة.. وفاة أول حالة مصابة بفيروس أوز في العالم

انقطاع للكهرباء وتوقف تام للحياة.. موجة حر مميتة تضرب باكستان

انخفاض الكربون.. الصين تعلن محاربتها للتغير المناخي

داخل الفريزر.. حقيقة بلاغ عن متفجرات داخل سوبرماركت في المانيا

محاطة بالموظفين والركاب.. سيدة تلد على متن قطار في رحلة كينية

من ملامح وجهك | الذكاء الاصطناعي يتنبأ بآرائك الشخصية

ترشيحاتنا

آخرها مصر.. تعرف على تاريخ صناعة كسوة الكعبة؟

سويلم : تحديث الخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية

قرار عاجل لـ بوتين بشأن من يخالف الأحكام العرفية بـ روسيا

عشرات المستوطنين يحرقون سيارات ومنازل الفلسطينيين شمال رام الله

وكيل الأزهر : 3 يوليو يوم عمل لاستمرار امتحانات الشهادة الثانوية

قبل تمرد اليوم.. البعض توقع خروج قائد فاجنر على الدولة الروسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات تدل على الإصابة بجلطة اليد

صانع المعجزات.. شاب مصري يفاجئ جوارديولا داخل معبد الكرنك .. شاهد

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

احترس.. هذا المرض يصيبك بالاكتئاب| فما هو؟

فيديو

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

خطفه ملك الموت.. مغني راب يسقط في حفل أمام جمهوره على المسرح

تطوّر مثير.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

حلم المونديال.. منتخب مصر ينتظر قرعة تصفيات كأس العالم.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ