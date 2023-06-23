جوارديولا يحتفل بدوري أبطال أوروبا في مصر.. ماذا تعرف عن صانع المعجزات

وصل المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، صباح اليوم الجمعة، إلى مصر ليبدأ رحلته لزيارة المعالم الأثرية بها.

بيب جوارديولا

بيب جوارديولا في مصر

وكان في استقبال المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بهيئة تنشيط السياحة وتم الترحيب به في مقر وجوده بفندق مينا هاوس بالهرم، واختار بيب جوارديولا قضاء عطلته الصيفية في مصر، وزار الأهرامات عقب وصوله، ولم يعلن عن تفاصيل زيارته المفاجئة لمصر أو مدة الإقامة.

وصل جوارديولا وأسرته إلى مطار القاهرة الدولي الخميس وتم الترحيب بهم وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية لهم عن بعض الأماكن السياحية والأثرية بمصر.

وقامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بدعوة جوارديولا وأسرته على مأدبة غداء وتم إهداؤهم هدية تذكارية لنسخة من قناع الملك توت عنخ آمون.

كما زار، المدرب الإسباني بيب جوارديولا المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، وذلك برفقة أفراد أسرته.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن استقبال المتحف لهذه الزيارات الهامة يبعث صورة إيجابية عن المقصد السياحي المصري ويجعل من المتحف واجهة أساسية في البرامج السياحية المختلفة، معرباً عن استعداد المتحف الدائم لاستقبال السائحين والوفود من جميع دول العالم.

وقام المدرب الإسباني بيب جوارديولا خلال زيارته بالمتحف، بجولة داخل المتحف شملت قاعات العرض المركزي للتعرف على مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية على مر العصور، وقاعة المومياوات الملكية، وقاعة النسيج المصري.

وأبدى بيب جوارديولا سعادته بهذه الجولة، وإعجابه بمقتنيات المتحف وما يضمه من كنوز أثرية تعبر عن الحضارة المصرية، كما حرص على التقاط العديد من الصور لمعروضات المتحف، والصور التذكارية له داخل قاعات المتحف.

ومن المقرر أن يصل المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الأقصر صباح غد السبت على متن طائرة خاصة للاستمتاع بقضاء رحلة ترفيهية هو وأسرته.

ويبدأ رحلته بزيارة معبدي الكرنك ومعبد الأقصر ثم سيذهب إلى مركب الذهبية، ثم سيقام له مساء حفل عشاء خاص له هو وأسرته وستكرمه لجنة تسويق السياحة الثقافية بمعبد الأقصر، بحسب ما أكد محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر.

وقبل الاستعداد للموسم الجديد، تنطلق من نهر النيل وتصل إلى المعابد والمناطق الأثرية، وستبدأ رحلة المدرب الإسباني الشهير بيب جوارديولا من مطار الأقصر غدا السبت ، وستنطق من خلال إحدى الدهبيات بالأقصر، وهي مركب عائم خاص.

بيب جوارديولا

جوارديولا صانع المعجزات

بيب جوارديولا إي سالا من مواليد يناير 1971، هو لاعب كرة قدم إسباني سابق، ومدرب كرة قدم حالي في مانشستر سيتي الذي يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد بيب مانشستر سيتي مؤخراً للتتويج بلقب بدوري أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخ النادي الإنجليزي، حيث نجح مانشستر سيتي في تحقيق الثلاثية التاريخية الموسم المنقضي 2022-2023 (الدوري الإنجليزي- كأس الاتحاد - دوري أبطال أوروبا).

وأصبح جوارديولا أول مدرب في تاريخ كرة القدم الأوروبية يحقق الثلاثية مع فريقين مختلفين (برشلونة - مانشستر سيتي)، ويلتقي مانشستر سيتي مع إشبيلية الإسباني يوم 16 أغسطس المقبل في كأس السوبر الأوروبي.

وقال الدكتور مجدي سليم وكيل وزارة السياحة الأسبق، إنه من الضروري عندما تكون هناك شخصيات مشهورة وعامة تتجه أنظار العالم بأكمله إليها فيجب أن يتم استغلال زيارتها إلى مصر بشكل جيد، مشيراً إلى أن برنامج جوارديولا يتضمن زيارة عدة أماكن كان أولها منطقة الأهرامات صباح اليوم، وبالتالي من المفترض أن دورنا يكمن في التقاط عدد من الصور له ويتم الترويج إليها من قبل شركات أو الشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وأضاف وكيل وزارة السياحة الأسبق خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أنه يجب الاستفادة من هذه الزيارة بشكل كبير من أجل عمل دعاية لمصر دون أن تكلفنا الكثير، فضلاً عن أهمية أن يكون هناك كم وزخم كبير من الصور لزيارته للأماكن الأثرية المصرية، حيث إنه من المفترض أن يتجه لصعيد مصر فهي من ضمن برنامجه، وبالتالي يجب الاهتمام بهذه الزيارة بشكل كبير.

وأكمل سليم: إذا استطعنا أن نقوم بعمل استضافة للشخصيات المشهورة عالمياً فسيكون الأمر في غاية الأهمية وله مردود سياحي جيد، مشيرا كان هناك زيارة قريبة لزوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمناطق الأثرية في مصر خاصة الأهرامات، وسبقها نجوم كثر منهم ويل سميث وأسرته وتوم هانكس وغيرهم من مسؤولين ورياضيين ومطربين ونجوم مجتمع.

ولفت سبق واستضافت مصر في وقت من الأوقات صاحب شركة مرسيدس بنز، فضلاً عن زيارة قديمة للأسطورة الهندية اميتاب باتشان، حيث تعد تلك الزيارات واحدة من طرق الترويج للسياحة المصرية بلا مقابل.

واختتم مجدي سليم، قائلا: يمكن أيضاً الاستفادة من شخصية محمد صلاح في الترويج للسياحة في مصر، فهو شخصية عالمية وبالتالي يجب أن يتم استغلال هذه النماذج في الترويج للسياحة مشيراً إلى أن نتائج تلك الزيارات أكبر بكثير من أي حملات ترويجية أخرى.