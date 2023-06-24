إبراهيم عبدالجواد: جوارديولا ساب الدنيا كلها وجه مصر

علق الإعلامي الرياضي، إبراهيم عبد الجواد علي زيارة بيب جوارديولا مصر مع عائلته، عبر حسابه علي تويتر.

وكتب في تغريدة: “جوارديولا ساب الدنيا وجاي يتفسح في أم الدنيا”.

بيب جوارديولا في مصر

وكان في استقبال المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بهيئة تنشيط السياحة وتم الترحيب به في مقر وجوده بفندق مينا هاوس بالهرم، واختار بيب جوارديولا قضاء عطلته الصيفية في مصر، وزار الأهرامات عقب وصوله، ولم يعلن عن تفاصيل زيارته المفاجئة لمصر أو مدة الإقامة.

وصل جوارديولا وأسرته إلى مطار القاهرة الدولي الخميس وتم الترحيب بهم وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية لهم عن بعض الأماكن السياحية والأثرية بمصر.

وقامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بدعوة جوارديولا وأسرته على مأدبة غداء وتم إهداؤهم هدية تذكارية لنسخة من قناع الملك توت عنخ آمون.

كما زار، المدرب الإسباني بيب جوارديولا المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، وذلك برفقة أفراد أسرته.