السفارة الإسبانية تحسم الأمر.. هل يزور جوارديولا مقر الأهلي ؟

منذ أن وطأت قدم المدرب العالمي بيب جوارديولا إلى مصر في زيارة برفقة عائلته، و الجميع يتحدث عن عراب التدريب في كرة القدم، و الأشهر بين المدربين علي مدار آخر ١٠ سنوات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام جوارديولا بزيارة مقر النادي الأهلي بتنسيق من السفارة الإسبانية بالقاهرة.

وتواصل صدى البلد مع السفارة الإسبانية، و نفت قيامها بأي تنسيق مع جوارديولا لهذه الزيارة.

وأضافت أنه في حال قام بيب جوارديولا بزيارة النادي الأهلي فذلك سيكون أمر شخصي نابع منه ولا علاقة لهم به.

ولم تفد السفارة الإسبانية بالقاهرة حيال ما إذا كان المدرب العالمي سيزور النادي الأهلي أم لا، مضيفة أن الأمر مازال مجرد أنباء علي وسائل التواصل .

كان قد حرص بيب جوارديولا المدرب الإسباني على زيارة مصر برفقة عائلته، والتقط الصور أمام الأهرامات، و استكمل رحلته بالسفر إلى الأقصر بطائرة خاصة، متفقدا معبد الكرنك.