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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بـ600 مليون جنيه.. نائب: مكاسب متعددة من إنشاء مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية

النائب الدكتور محى
النائب الدكتور محى حافظ عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

قال النائب الدكتور محيى حافظ، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن الدولة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ أهداف خطة توطين الصناعة في كافة القطاعات لا سيما في القطاع الصحى، وذلك من خلال العمل علي زيادة الاستثمارات الطبية، معقبا “الاستثمار في الصحة محتاج شغل كتير”.

تعزيز استثمارات القطاع الصحي

وأكد “محيى” فى تصريح لـ“صدى البلد”، أن إنشاء مصنع جديد لإنتاج أجهزة التحاليل والمستلزمات الطبية باستثمارات 600 مليون جنيه، بالطبع خطوة ممتازة تدعم تعزيز مستوى الاستثمارات في قطاع الصحة، لافتا إلي أنها لها العديد من المكاسب علي المستوى الطبي والاقتصادى فى آن واحد.

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلي وجود عجز شديد في أجهزة المعامل والفحوصات الطبية، حيث إن معظمها يتم توفيرها من خلال الاستيراد، لذا فإن تصنيعها محليا من الأمور الضرورية، كما أن إستراتيجية توطين صناعة الدواء التي تم مناقشتها في لجنة الصحة بالمجلس بالفعل ركزت علي توفير هذه الأجهزة والمستلزمات الطبية.

واستطرد النائب “خطوة إنشاء هذا المصنع جاءت للتأكيد علي مبدأ توطين الصناعة المحلية، فضلا عن أن المشاركة مع الجانب الياباني جيدة للغاية خاصة وأنها من أهم الدول المتقدمة في التكنولوجيا الطبية”.

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واجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع ممثلي شركتي يو جي ميديكال المصرية وزيكسي اليابانية للاستماع الى العرض التقديمي الخاص بمصنعهم الجديد الذي سيقام بالشراكة بينهما، لإنتاج مستلزمات التحاليل الطبية المعملية بمنطقة القطامية الصناعية، وذلك بعد استلام الأرض من الهيئة وإنهاء كافة التصاريح اللازمة، وذلك بحضور المهندس هاني سليمان رئيس شركة يوجي ميديكال والمهندس أحمد سليمان نائب الرئيس و المدير التنفيذي ومن الجانب الياباني السيد ياميشتا وتانسويا أعضاء مجلس إدارة زيكسي اليابانية.

وأشاد عبد الكريم بالمشروع الجديد بوصفه مشروع صناعي متكامل لإنتاج أجهزة ومستلزمات التحاليل الطبية المعملية بخبرات وتكنولوجيا يابانية، ويبلغ حجم استثماراته المتوقعة ٦٠٠ مليون جنيه على مساحة ٣٥٠٠م٢، مشيرا إلى أهمية استقطاب مثل تلك المشروعات عالية التقنية إلى السوق المصري، وخاصة أن قطاع الصناعات الطبية من الصناعات الحيوية وسيساهم المشروع في تلبية احتياجات السوق المحلي وكذلك التصدير حيث تنوى الشركة تخصيص ٧٠% من إنتاجها للتصدير للأسواق الخارجية مثل أمريكا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط.

ونوه رئيس الهيئة بأن ازدياد طلبات الاستثمار المحلى والأجنبي تعد ثمرة الجهود التى تبذلها الحكومة من أجل تيسير بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري الصناعي فضلا عن الحوافز والتيسيرات الكبيرة والتطوير الإجرائي الذي تنتهجه الهيئة لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، مؤكدا استعداد الهيئة لتقديم التيسيرات اللازمة و كل الدعم للمشروع من خلال فريق عمل الهيئة لبدء الإنتاج.

المستلزمات الطبية الصحة مجلس الشيوخ توطين الصناعة مشروع صناعي استثمار

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