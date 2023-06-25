الصحة: 95 مليون مواطن استفادوا من المبادرات الطبية خلال السنوات الأخيرة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن 95 مليون مواطن استفادوا من المبادرات الصحية التي طرحتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن المميز في العشر سنوات الماضية هي أنه لأول مرة تنظر الدولة لمنظومة الصحة نظرة كلية، فأصبحت منظومة صحة وليست منظومة مرض.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغقار، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون"، أن المنظومة الصحية تقوم على أربعة أركان أساسية، وهي: "مقدم الخدمة الصحية ومتلقي الخدمة، والمنشأة القوانين ووالقواعد الحاكمة"، مؤكدًا أنه لأول مرة يتم العمل على الأربع أركان بالتوازي، فكان التركيز على متلقي الخدمة باستراتيجيات قومية.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تستعد لإعلان مصر واحدة من الدول التي تمكنت من القضاء على فيروس سي، بعدما كانت نسبة الإصابة بالفيروس تجعلها الأولى عالميًا في المرض، إضافة إلى إنخفاض نسبة الأنيميا والتقزم إلى 25% بعدما كانت 50%، وكذلك تراجع معدل وفيات الأطفال في سن الخمس سنوات من 30 في الألف إلى 18 فقط.

وأكد أن الأرقام تشير إلى ما استفاده منه متلقي الخدمة، وكذلك اكتشاف 70% من أورام الثدي في مراحله الأولى، بجنب تأكيد الرئيس على ضررة تقديم الحياة الصحية الكريمة للمواطنين وانتقل متلقي الخدمة من البحث عن العلاج للمرض، إلى اكتشاف المرض في مراحله الأولى والحياة بأسلوب حياة صحي.