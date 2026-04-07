فيديو يكشف لحظة رصد أحد منفذي الهجوم على القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول

أظهر مقطع فيديو متداول لحظات توثّق رصد أحد منفذي الهجوم المسلح الذي استهدف محيط القنصلية الإسرائيلية في مدينة إسطنبول التركية، في حادث أثار حالة من القلق الأمني والتوتر في المنطقة.





ووفق ما نقلته وسائل إعلام، فإن الهجوم وقع عندما أقدم مسلحون على إطلاق النار بالقرب من مبنى القنصلية، ما أسفر عن سقوط قتلى وإصابة آخرين، بينهم عناصر من الشرطة.





الفيديو المتداول كشف تحركات أحد المهاجمين قبل تنفيذ العملية، حيث ظهر وهو يتجول في محيط الموقع، ما يعزز فرضية التخطيط المسبق للهجوم ومراقبة المكان قبل التنفيذ.





وفي أعقاب الحادث، أعلنت السلطات التركية تحييد عدد من المشتبه بهم، وبدء تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الواقعة، وهوية المنفذين، والدوافع وراء الهجوم. كما أشارت تقارير إلى احتمال وجود صلات بين المنفذين وجهات متطرفة، وهو ما تعمل الأجهزة الأمنية على التحقق منه.





ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، ما يضع الحادث في سياق أمني حساس، خاصة مع تزايد الاستهدافات المرتبطة بالصراع الدائر في الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة



