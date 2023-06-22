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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحة: 11 عيادة طبية بمكة والمدينة لتقديم خدمات الكشف والعلاج للحجاج المصريين|فيديو

الحجاج المصريين
الحجاج المصريين

تحدث الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن 11 عيادة طبية بمكة المكرمة والمدينة المنورة لتقديم خدمات الكشف والعلاج للحجاج المصريين، قائلاً إن الأمور الصحية لبعثة الحجاج مستقرة، متابعا "لدينا 18 عيادة طبية في مكة المكرمة، و5 عيادات طبية في المدينة".

الصحة:الأشقاء في المملكة العربية السعودية يقومون بمجهود كبير

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، أن الأشقاء في المملكة العربية السعودية يقومون بمجهود كبير لتأمين الحج من جميع الجهات، وأهمها الناحية الصحية، مؤكداً أن هناك تنسيقا وتكاملا بين البعثة الطبية المصرية، والأشقاء في المملكة العربية السعودية.

الصحة: هناك ندوات توعية بشكل يومي

وأشار متحدث باسم وزارة الصحة إلى أن هناك مجموعة من الندوات التوعية بشكل يومي، والمرتبطة التغذية الجيدة، وكيفية المعاملة في الازدحام ، كيفية تجنب الإصابات بالإجهاد الحراري.


 

 

الصحة وزارة الصحة عيادة طبية حجاج المصريين مكة المكرمة

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