الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الداخلية الكويتية : 59 بلاغًا بسقوط شظايا عمليات الاعتراض الدفاعي الـ24 ساعة الماضية

متحدث الداخلية الكويتية:
متحدث الداخلية الكويتية:
أ ش أ

قال المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، العميد ناصر بوصليب، اليوم الثلاثاء، إن فرق التخلص من المتفجرات تعاملت مع 59 بلاغا بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار بوصليب، خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية، اليوم، إلى ارتفاع مجموع البلاغات بسقوط شظايا منذ بداية العدوان الآثم إلى 758 بلاغا.

وقدم عرضا مرئيا يبرز جانبا من الجهود الميدانية التي تبذلها فرق التخلص من المتفجرات في التعامل مع البلاغات المرتبطة بسقوط الشظايا أو الأجسام المجهولة داخل وخارج مناطق التهديد بما يعكس مستوى الجاهزية والتنسيق العالي بين مختلف الجهات المعنية.

وبين أنه في ظل الأوضاع الراهنة التي تتطلب أعلى درجات الجاهزية واليقظة تواصل أجهزة الدولة أداء مهامها بكفاءة عالية وعزيمة راسخة مدعومة بتنسيق مستمر واستعداد متكامل للتعامل مع مختلف المستجدات بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة الجميع.

وفي إطار تعزيز الأمن الوقائي، قال العميد بوصليب إن وزارة الداخلية تذكر بقرب انتهاء المهلة الاستثنائية لتسليم الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر والمفرقعات وذلك مع نهاية الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء الموافق 8 أبريل الجاري، مؤكدة أنه لن تتخذ أي إجراءات قانونية بحق من يبادر بالتسليم خلال هذه المهلة فيما سيتم تطبيق القانون بكل حزم فور انتهائها.

وأضاف أن الوزارة تثمن مبادرة كل من التزم وقام بتسليم ما بحوزته لما يعكسه ذلك من وعي مجتمعي مسؤول وحرص مشترك على تعزيز الأمن والاستقرار ودعم للجهود الوطنية في الحفاظ على سلامة الجميع.

وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع وعيا استثنائيا والتزاما كاملا بالتعليمات الصادرة لما لذلك من دور محوري في دعم الجهود الأمنية وتمكين الجهات المختصة من أداء مهامها بكفاءة، مشددا على أن أمن الوطن مسئولية مشتركة وأن التعاون الصادق والالتزام المسئول يشكلان الركيزة الأساسية لعبور هذه المرحلة بثبات وثقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

بعد 3 أشهر دون شحن.. رفع عداد الكهرباء مسبق الدفع

صورة أرشيفية لمبني الكونجرس الأمريكي

تحرك داخل الكونجرس الأمريكي لعزل ترامب ووزير الدفاع

طفلة مخطوفة

حياة ضاعت 12 عامًا ثم عادت.. حكاية الطفلة المخطوفة بالوايلي

مظهر شاهين

الأوقاف تحيل مظهر شاهين للتحقيق .. وتحظر الظهور الإعلامي بدون تصريح

عداد الكهرباء

رسالة واحدة على شاشة عداد الكهرباء قد تكلفك آلاف الجنيهات.. اعرف الحل

أرشيفية

بـ73 جنيها.. انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق

عداد الكهرباء

وفر الرصيد..كيف تظبط وقت وتاريخ عداد الكهرباء مسبق الدفع؟

ضبط المتهم في المنوفية

ضبط نقاش تعدى على ابنتي شقيقه القصّر في المنوفية

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتفقد الكورنيش الجديد بمصيف بلطيم| صور

محافظ بورسعيد يتفقد نموذجًا للسيارات المخصصة لجمع الكلاب الحرة من الشوارع

محافظ بورسعيد يؤكد: جمع الكلاب من الشوارع في إطار جهود الحفاظ على سلامة وأمان المواطنين

جهود محافظة أسوان

فى أسوان .. إنهاء مشكلة الصرف الصحى بالعمارات السكنية بمنطقة السيل الجديد

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | حقائق عن اللحوم المستوردة وسر طعمها المختلف .. حركة بسيطة تفعلينها يوميًا تدمر أعصابك

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حركة بسيطة تفعلينها يوميًا تدمر أعصابك في صمت دون أن تشعري

حركة بسيطة تفعلينها يوميًا.. تدمر أعصابك في صمت دون أن تشعري
حركة بسيطة تفعلينها يوميًا.. تدمر أعصابك في صمت دون أن تشعري
حركة بسيطة تفعلينها يوميًا.. تدمر أعصابك في صمت دون أن تشعري

4 أنواع سلطات غنية بالبروتين لاصحاب الدايت

4 أنواع سلطات غنية بالبروتين لاصحاب الدايت
4 أنواع سلطات غنية بالبروتين لاصحاب الدايت
4 أنواع سلطات غنية بالبروتين لاصحاب الدايت

هل ترمش كثيرًا دون أن تشعر؟ إليك الأسباب الخفية

هل ترمش كثيرًا دون أن تشعر؟ إليك الأسباب الخفية!
هل ترمش كثيرًا دون أن تشعر؟ إليك الأسباب الخفية!
هل ترمش كثيرًا دون أن تشعر؟ إليك الأسباب الخفية!

فيديو

صـــ.ـاروخ وردي على تـ.ـل أبيــ.ـب

الحرس الثوري يطلق صـــ.ـاروخا ورديا على تـ.ـل أبيــ.ـب بعد نداء طفلة إيرانية

هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد

بشكل ساخر| هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد.. والفنانة ترد بشكل غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

المزيد