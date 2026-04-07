الداخلية الكويتية : 59 بلاغًا بسقوط شظايا عمليات الاعتراض الدفاعي الـ24 ساعة الماضية

قال المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، العميد ناصر بوصليب، اليوم الثلاثاء، إن فرق التخلص من المتفجرات تعاملت مع 59 بلاغا بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار بوصليب، خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية، اليوم، إلى ارتفاع مجموع البلاغات بسقوط شظايا منذ بداية العدوان الآثم إلى 758 بلاغا.

وقدم عرضا مرئيا يبرز جانبا من الجهود الميدانية التي تبذلها فرق التخلص من المتفجرات في التعامل مع البلاغات المرتبطة بسقوط الشظايا أو الأجسام المجهولة داخل وخارج مناطق التهديد بما يعكس مستوى الجاهزية والتنسيق العالي بين مختلف الجهات المعنية.

وبين أنه في ظل الأوضاع الراهنة التي تتطلب أعلى درجات الجاهزية واليقظة تواصل أجهزة الدولة أداء مهامها بكفاءة عالية وعزيمة راسخة مدعومة بتنسيق مستمر واستعداد متكامل للتعامل مع مختلف المستجدات بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة الجميع.

وفي إطار تعزيز الأمن الوقائي، قال العميد بوصليب إن وزارة الداخلية تذكر بقرب انتهاء المهلة الاستثنائية لتسليم الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر والمفرقعات وذلك مع نهاية الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء الموافق 8 أبريل الجاري، مؤكدة أنه لن تتخذ أي إجراءات قانونية بحق من يبادر بالتسليم خلال هذه المهلة فيما سيتم تطبيق القانون بكل حزم فور انتهائها.

وأضاف أن الوزارة تثمن مبادرة كل من التزم وقام بتسليم ما بحوزته لما يعكسه ذلك من وعي مجتمعي مسؤول وحرص مشترك على تعزيز الأمن والاستقرار ودعم للجهود الوطنية في الحفاظ على سلامة الجميع.

وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع وعيا استثنائيا والتزاما كاملا بالتعليمات الصادرة لما لذلك من دور محوري في دعم الجهود الأمنية وتمكين الجهات المختصة من أداء مهامها بكفاءة، مشددا على أن أمن الوطن مسئولية مشتركة وأن التعاون الصادق والالتزام المسئول يشكلان الركيزة الأساسية لعبور هذه المرحلة بثبات وثقة.