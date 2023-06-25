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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جذابة ولافتة.. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها

صدى البلد

شاركت أسما شريف منير ابنة الفنان شريف منير، متابعيها صوراً جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت أسما في الصور بإطلالة صيفية جريئة ومثيرة مرتدية فستانا مشجر وهو ما كشف عن جمالها.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.

ويذكر أنه قد شاركت أسما شريف منير، صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وقارنت إطلالة عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو، في حفل توزيع جوائز Joy Awards  بالرياض، بإطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي، والتي شبّهها الجمهور بملاية لف.

وعلقت أسما شريف منير: “المصري يكسب”.  

 

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ابنة الفنان شريف منير ابنة شريف منير أسما شريف منير اطلالة صيفية جريئة

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