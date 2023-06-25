التعليم: الوزير كلف بعمل لجنة من 10 خبراء لمراجعة امتحان الكيمياء

أكد شادي زلط المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نصف مليون طالب تقريباً على مستوى الجمهورية تقدموا لامتحان مادة الكيمياء، مضيفا أن وردت لنا شكاوى بشأن امتحان هذه المادة.



وأضاف شادي زلط، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن وزير التعليم أصدر بيانا توضيحيا بشأن هذا الامتحان، لافتا إلى أن وضع امتحان مادة الكيمياء بمواصفات ثابتة.

10 خبراء



وتابع شادي زلط المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن في الامتحان 30% في مستوى الطالب المتميز، لافتا إلى أن الوزير كلف بعمل لجنة مكونة من 10 خبراء لمراجعة الامتحان.