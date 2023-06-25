التعليم توجه رسالة طمأنة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور

علق شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على شكاوى الطلاب من امتحان الكيمياء بالثانوية العامة، قائلا: إن الامتحان يتم تقسيمه إلى 30% للمستويات العقلية البسيطة و 40% للمستويات المتوسطة و30% للمستويات المتميزة.

وأضاف "زلطة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "etc"، هناك لجنة متخصصة لمراجعة أسئلة الامتحانات بعد كل امتحان، بالإضافة إلى مراجعة نموذج الإجابة، للتأكد من خلوها من كافة المشاكل والأخطاء.

واسترسل: من الممكن أن يتم العمل على مراجعة أسئلة امتحان الكيمياء من الغد، موجها رسالة طمأنة للطلاب، قائلا: الامتحان مطابق للمواصفات المعلن عنها سابقا، وسنعمل على إجراء مراجعة دقيقة.

وأكد زلطة على أن امتحان الكيمياء لم يحدث له تسريب، متابعا: لم يحدث أي تسريب منذ بداية الامتحانات وحتى الآن، ولكننا رصدنا بعض حالات التداول والغش الإلكتروني، ولكن تم التعامل معه.

ولفت إلى أنه سيتم طرح نماذج الإجابات الخاصة بالامتحانات، ولكن بعد انتهاء فترة الامتحانات بالكامل.

