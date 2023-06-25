التعليم عن الكيمياء: يجب أن يحفظ الامتحان حق الطالب المميز

علق شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على شكاوى الطلاب من امتحان الكيمياء بالثانوية العامة، قائلا: الوزارة ترصد شكاوى الطلاب بأشكال متنوعة، سواء من خلال رد فعل الطلاب وأولياء الامور على السوشيال ميديا وعلى القنوات.

وأضاف "زلطة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن هناك تشديدات واضحة من وزير التربية والتعليم بضرورة تطبيق المواصفات المتفق عليها داخل الامتحانات، متابعا: الامتحان يتم تقسيمه إلى 30% للمستويات العقلية البسيطة و 40% للمستويات المتوسطة و30% للمستويات المتميزة.

واسترسل: يجب أن يحفظ الامتحان حق الطالب المتميز، ويتم تحقيق مبد تكافؤ الفرص والعدالة، مؤكدا على أن الامتحانات مطابقة للمواصفات الفنية التي وضعتها الوزارة منذ بداية العام.

ولفت إلى أن وزير التربية والتعليم وجه الخبراء بمراجعة دقة صياغة الأسئلة، منوها بأنه يتم مراجعة الأسئلة بعد كل امتحان، للتأكد من خلوها من المشاكل.

وأكمل: في حالة التأكد من صعوبة السؤال، سيتم توزيع درجاته أو يتم أخذ إجراء فوري بشأنه.