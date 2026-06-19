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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة فورية لتعدٍ على أملاك الدولة بمنطقة زرزارة في الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نفذت رئاسة حي جنوب الغردقة حملة إزالة ليلية لتعدٍ على أملاك الدولة بمنطقة زرزارة بمنطقة الكهف، حيث تم إزالة أعمال بناء مخالفة أُقيمت على قطعة أرض مملوكة للدولة، في إطار توجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي محافظ البحر الأحمر بفرض هيبة الدولة والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ضياء عبدالحميد السكرتير العام المساعد والمشرف على أعمال رئيس مدينة الغردقة بمتابعة المخالفات والتعامل الفوري معها.

وكلف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، مساعد رئيس الحي بالتوجه إلى موقع المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها فور رصدها من خلال أعمال المتابعة الميدانية.

وأوضح رئيس الحي أن الأجهزة المختصة رصدت قيام أحد المواطنين بالشروع في إقامة سور من الطوب الدبش الأبيض على قطعة أرض من أملاك الدولة بمنطقة زرزارة خلال ساعات الليل المتأخرة، في محاولة لاستغلال الفترة المسائية لتنفيذ أعمال البناء المخالف.

وأضاف أن فرق العمل تحركت على الفور إلى موقع المخالفة، وتم تنفيذ إزالة كاملة وفورية للتعدي على مساحة تقدر بنحو 150 مترًا مربعًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وشدد اللواء أحمد جبر على عدم التهاون مع أي محاولات للتعدي على أراضي الدولة أو تنفيذ أعمال بناء مخالفة، مؤكدًا استمرار أعمال المتابعة الميدانية على مدار الساعة، بما في ذلك الفترات المسائية والعطلات الرسمية، لرصد أي مخالفات والتعامل معها في مهدها.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة والإزالة للحفاظ على أملاك الدولة ومنع أي مخالفات تؤثر على التخطيط العمراني أو تعيق جهود التنمية، وذلك في إطار تطبيق القانون وتحقيق الصالح العام.

البحر الاحمر مدينة الغردقة الغردقة محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر

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