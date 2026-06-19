قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمدة نيويورك يهاجم «أيباك»: تضخ أموالًا مشبوهة للحفاظ على نفوذها
حبس الطالب ووالده والفتاة في واقعة دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام
نيران صديقة.. أمريكا تتقدم على أستراليا بهدف في كأس العالم 2026
تقرب إلى الله وإحياءً للسنة.. موعد صيام يوم عاشوراء 2026 وفضل هذا اليوم المبارك
انخفاض تاريخي في الأسعار.. تحذير برلماني من المضاربة على الذهب
ارتفاع القيمة السوقية لحمزة عبد الكريم إلى 8 ملايين يورو
رسميًا .. نيمار خارج قائمة البرازيل لمواجهة هايتي في كأس العالم 2026
أبصم بالعشرة.. نادر شوقي يفجر مفاجأة بشأن راتب زيزو في الأهلي
بعد التألق في كأس العالم.. مصطفى شوبير علي رادار الدوري الإنجليزي
خبراء يحذرون من استمرار موجة التضخم في الولايات المتحدة رغم فتح مضيق هرمز
عندنا نَفَس.. عمرو أديب عن استجواب كامل الوزير: الإعلام والنواب يتحدثون لصالح مصر
أسعار الذهب في مصر مساء اليوم الجمعة 19 يونيو 2026.. عيار 21 يتراجع 80 جنيهًا والجنيه الذهب يفقد 640 جنيهًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جهود لتنظيف محمية المانجروف وشاطئها بسفاجا من المخلفات والنفايات البلاستيكية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شهدت مدينة سفاجا تنفيذ يوم عمل بيئي بمحمية المانجروف جنوب المدينة، تضمن أعمال نظافة موسعة للمحمية والشاطئ المحيط بها، بمشاركة عدد من الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، في إطار توجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي محافظ البحر الأحمر بضرورة الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتعزيز الوعي البيئي بمختلف مدن المحافظة.

وجرى تنفيذ الفعالية بمشاركة مؤسسة مصر الخير، وإدارة البيئة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، والمحميات الطبيعية بالبحر الأحمر، ومركز بحوث الصحراء، وذلك تحت متابعة وإشراف اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا.

وشملت أعمال الحملة تنفيذ نظافة شاملة داخل محمية المانجروف، إلى جانب رفع المخلفات والقمامة والنفايات البلاستيكية من الشاطئ المحيط بها، للحفاظ على البيئة البحرية وحماية الكائنات الحية من الآثار السلبية للمخلفات، خاصة المواد البلاستيكية التي تمثل أحد أبرز مصادر التلوث البيئي.

وأسفرت الحملة عن جمع ورفع كميات من المخلفات والنفايات البلاستيكية، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمحمية والشاطئ، وحماية النظام البيئي الفريد الذي تتميز به أشجار المانجروف، والتي تعد من أهم الموارد الطبيعية ذات القيمة البيئية والسياحية بمحافظة البحر الأحمر.

وأكد المشاركون أهمية استمرار التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والمتطوعين في تنفيذ المبادرات البيئية، مشددين على ضرورة نشر ثقافة الحفاظ على البيئة والحد من التلوث، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويحافظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.

من جهته، أكد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، أن هذه الفعالية تأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على محمية المانجروف وشواطئ المدينة، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الجهود التوعوية للحد من استخدام وإلقاء المخلفات البلاستيكية في البيئة البحرية.

وأضاف أن الوحدة المحلية تواصل دعم المبادرات البيئية التي تستهدف حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على المقومات البيئية والسياحية التي تتمتع بها مدينة سفاجا، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

البحر الأحمر محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر القصير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة القهوة

خرجت تبحث عن لقمة العيش فعادت جثة| مأساة هدير بائعة الشاي تهز حدائق الأهرام.. القصة الكاملة

سعر الذهب اليوم

انخفاض جديد لـ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. وصل كام؟

طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

احم نفسك من السجن المؤبد.. طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

الفتاة هدير ضحية الحادث

دفن جثمان فتاة سيارة القهوة والتحقيق مع القاصر المتهمة بدهسها بحدائق الاهرام

أصحاب المعاشات

بنسبة الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

قانون المرور

بعد واقعة حدائق الأهرام.. ماذا يقول القانون عن قيادة القاصر للسيارة والتسبب في وفاة شخص؟

هدير ضحية الدهس

سرعة جنونية وقاصر بدون رخصة.. القصة الكاملة لدهس هدير بائعة الشاي في حدائق الأهرام

ترشيحاتنا

أرشيفية

مصطفى بكري عن واقعة هدير: السيارة ليست لعبة.. ومسئولية ما حدث تقع على الجميع

فلسطين

قيادي بـ فتح يكشف العقبة الأخطر أمام الانتخابات الفلسطينية المقبلة

جانب من الحلقة

مصطفى بكري: لازم نحمي المواطن البسيط ونسمع الناس في ملف العدادات الكودية

بالصور

علاج جيني بجرعة واحدة قد يخفض الكوليسترول الضار لسنوات.. ما قصته؟

نتائج مبشرة لعلاج الكوليسترول الجيني
نتائج مبشرة لعلاج الكوليسترول الجيني
نتائج مبشرة لعلاج الكوليسترول الجيني

وزير الدفاع يتقدم الجنازة العسكرية للفريق يوسف عفيفي أحد قادة حرب أكتوبر.. فيديو وصور

صورة من الجنازة
صورة من الجنازة
صورة من الجنازة

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف.. انتعاش طبيعى من الداخل

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف

طريقة عمل رول الكوسة بالدجاج وصوص الثوم.. تصلح للغداء وطعمها لذيذ

طريقة عمل رول الكوسة بالدجاج
طريقة عمل رول الكوسة بالدجاج
طريقة عمل رول الكوسة بالدجاج

فيديو

صورة من الجنازة

وزير الدفاع يتقدم الجنازة العسكرية للفريق يوسف عفيفي أحد قادة حرب أكتوبر.. فيديو وصور

أمير المصري

أمير المصري: بكيت وتأثرت بفيلم القصص.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد