جهود لتنظيف محمية المانجروف وشاطئها بسفاجا من المخلفات والنفايات البلاستيكية

شهدت مدينة سفاجا تنفيذ يوم عمل بيئي بمحمية المانجروف جنوب المدينة، تضمن أعمال نظافة موسعة للمحمية والشاطئ المحيط بها، بمشاركة عدد من الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، في إطار توجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي محافظ البحر الأحمر بضرورة الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتعزيز الوعي البيئي بمختلف مدن المحافظة.

وجرى تنفيذ الفعالية بمشاركة مؤسسة مصر الخير، وإدارة البيئة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، والمحميات الطبيعية بالبحر الأحمر، ومركز بحوث الصحراء، وذلك تحت متابعة وإشراف اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا.

وشملت أعمال الحملة تنفيذ نظافة شاملة داخل محمية المانجروف، إلى جانب رفع المخلفات والقمامة والنفايات البلاستيكية من الشاطئ المحيط بها، للحفاظ على البيئة البحرية وحماية الكائنات الحية من الآثار السلبية للمخلفات، خاصة المواد البلاستيكية التي تمثل أحد أبرز مصادر التلوث البيئي.

وأسفرت الحملة عن جمع ورفع كميات من المخلفات والنفايات البلاستيكية، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمحمية والشاطئ، وحماية النظام البيئي الفريد الذي تتميز به أشجار المانجروف، والتي تعد من أهم الموارد الطبيعية ذات القيمة البيئية والسياحية بمحافظة البحر الأحمر.

وأكد المشاركون أهمية استمرار التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والمتطوعين في تنفيذ المبادرات البيئية، مشددين على ضرورة نشر ثقافة الحفاظ على البيئة والحد من التلوث، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويحافظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.

من جهته، أكد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، أن هذه الفعالية تأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على محمية المانجروف وشواطئ المدينة، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الجهود التوعوية للحد من استخدام وإلقاء المخلفات البلاستيكية في البيئة البحرية.

وأضاف أن الوحدة المحلية تواصل دعم المبادرات البيئية التي تستهدف حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على المقومات البيئية والسياحية التي تتمتع بها مدينة سفاجا، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.