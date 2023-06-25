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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بحضور كامل أبو علي.. وزير الشباب والرياضة يجتمع برابطة الأندية الجماهيرية

صدى البلد

 

عقد  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا مساء اليوم الأحد مع رابطة الأندية الجماهيرية وذلك بحضور  النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم ، و كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري وأسامة خليل رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم والمستشار الشافعي صالح رئيس نادي أسوان  و الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري واللواء ياسر سالم عضو مجلس إدارة النادي المصري ومحمد شيحة ممثل النادي الاسماعيلي.
وخلال الاجتماع تم مناقشة سبل تنمية موارد الأندية الجماهيرية من خلال إنشاء الشركات المساهمة وذلك بعد إعداد التعديلات اللازمة في قانون الرياضة ، كما تطرق الاجتماع كذلك إلى مناقشة زيادة الدعم الذي توجهه الأجهزة المعنية إلى الأندية الجماهيرية ، وعلى هامش الاجتماع أكد الدكتور أشرف صبحي  ل كامل أبو علي متابعته الدائمة لمشروع إنشاء ستاد المصري الجديد ،مؤكدا أنه سيقوم بجولة تفقدية  خلال الفترة القادمة للوقوف على حجم الأعمال ومدى توافقها مع الجدول الزمني للتنفيذ.
على صعيد آخر عقدت رابطة الأندية الجماهيرية اجتماعا مع  عمرو الفقي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة - الشركة الأم لشركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للكرة المصرية - وذلك لمناقشة زيادة عوائد الرعاية والبث للأندية الجماهيرية لتوفير متطلباتها خلال الفترة القادمة.
 

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