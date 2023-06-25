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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية تنظم زيارة لوفد دبلوماسي من الدول الفرانكوفونية

صدى البلد

نظم قطاع الشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي بوزارة الخارجية، زيارة إلى القاهرة امتدت على مدار يومين لحوالي مائة دبلوماسي من الدول الفرانكوفونية، وذلك في إطار مشاركتهم في النسخة الثانية من البرنامج التدريبي الذي تنظمه جامعة سنجور، التابعة للمنظمة الدولية الفرانكوفونية، والتي يقع مقرها بالإسكندرية. 

وشمل اليوم الأول قيام الدبلوماسيين الفرانكفونيين بزيارة العاصمة الإدارية، حيث استمعوا لعرض من ممثلي شركة العاصمة الإدارية حول تاريخ المشروع وتطورات مراحل تنفيذه، فضلاً عن القيام بجولة تفقدوا خلالها مدينة الفنون والثقافة ومسجد مصر الكبير و كاتدرائية ميلاد المسيح والحي الحكومي.

كما التقى وفد الدبلوماسيين الفرانكفونيين بأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث حرص الوزير خلال استقباله للوفد على إلقاء الضوء على المشروعات التي تجمع وزارة الشباب والرياضة مع المنظمة الدولية للفرانكوفونية، بجانب استراتيجيات التعاون بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة. 

 وذكرت وزارة الخارجية اليوم الاحد - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- ان اليوم الثاني من الزيارة شمل قيام المشاركين بزيارة مقر جامعة الدول العربية، حيث التقوا بالسفير محمد الأمين ولد اكيك الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بجامعة الدول العربية الذي قدم محاضرة عن جامعة الدول العربية وآليات العمل بها. كما تم تنظيم حلقة نقاشية جمعت مجموعة من شباب الدبلوماسيين المصريين من متحدثي اللغة الفرنسية بالوفد الزائر بمقر النادي الدبلوماسي المصري تم خلالها تبادل الآراء ووجهات النظر حول مختلف القضايا والموضوعات على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بجانب تعريف الوفد بالجهد المصري الرائد في ملف تغير المناخ أخذاً في الاعتبار استضافتها للدورة ٢٧ لمؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

كما تم استعراض محاور التعاون بين مصر والمنظمة الدولية للفرانكوفونية، مع إبراز الدور الهام الذي تقوم به مصر على الساحة الإفريقية ضمن جهود النهوض بالقارة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، علاوة على استعراض تاريخ وأهداف منتدى شباب العالم الذي تنظمه مصر منذ عام 2017.
 

و اختتم الوفد زيارته بعقد لقاء مع السفير إيهاب بدوي مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، حيث قام باستعراض الروابط العديدة التي تجمع مصر بالثقافة الفرانكفونية، والتي ترسخت على مدار عقود متتالية من التبادل والتفاعل الثقافي، مبرزاً أهم محاور التعاون القائم اليوم بين مصر والمنظمة الدولية للفرانكوفونية.

كما التقى الوفد بالسفير أشرف إبراهيم الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حيث تناول دور الوكالة في تعزيز التعاون الجنوب - جنوب مع الدول الإفريقية الشقيقة من خلال ما تقدمه من برامج ودورات تدريبية والمشروعات التنموية التي تنفذها، بجانب عقد لقاء آخر مع السفير أحمد نهاد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ و بناء السلام للتعريف بأنشطة المركز ومجالات عمله المختلفة، والتي تهدف الى تعزيز قدرات الدول الافريقية في مجالات السلم والأمن.

 

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