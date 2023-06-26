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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شبانة يشيد بظهور والدة حسين الشحات في فيديو تجديد عقده مع الأهلي

صدى البلد

أبدى الإعلامي محمد شبانة، استيائه الشديد من التعليقات التي ظهرت على فيديو تجديد عقد حسين الشحات، موجها الشكر للنادي الأهلي واللاعب على ظهور والدته معه خلال توقيع العقود مع القلعة الحمراء.

وقال شبانة في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "لابد من الإشادة بهذا المشهد الايجابي، مشهد ظهور والدة الشحات رائعة".

وأضاف: "يجب أن نشيد بهذه الأمور الإيجابية، وبفضل الأم على مسيرة أي شخص، وحسين الشحات مهما فرض شروطه فأنه أعطى للنادي الأهلي الكثير".

وواصل: "حسين الشحات لو رحل عن النادي الأهلي وانضم لأي نادٍ، كان سيحصل على أقل مبلغ مليون دولار، وحتى لو وقع مقابل 14 او 15 مليون جنيه فهو مبلغ طبيعي بالنسبة للعروض الخليجية".

وأكمل: "حسين الشحات يدرك مكانة الأهلي تاريخيا وجماهيريا، وأي شروط تعاقدية من ضرائب وإعلانات لن يتساوى مع العروض الخارجية، ولذلك فهو ضحي بالكثير من أجل البقاء في النادي الأهلي".

الإعلامي محمد شبانة تجديد عقد حسين الشحات تجديد عقده مع الاهلي حسين الشحات

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