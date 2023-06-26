كرم جبر: الرئيس السيسي يستهدف فتح قنوات مع كافة الدول

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، إن الإعلام يسعى إلى بلورة الاستراتيجية السياسية للرئيس السيسي مع الدول العربية والدولية، متابعا: سياسة مصر الخارجية تقوم في الأساس على الاحترام.

وأكمل كرم جبر، خلال حواره ببرنامج من مصر المذاع على قناة سي بي سي: لا نتدخل في شؤون أحد ولا نقبل أن يتدخل أحد في شئوننا الخاصة، ونحترم إرادة الشعوب ونطلب منهم فعل ذلك معنا.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي يستهدف فتح قنوات مع كافة الدول، متابعا: مصر كانت في معزل عن الدول الأفريقية قديما، ولكن الآن نعما على التواصل مع كافة الدول.

وأوضح أن الإخوان خلال فترة حكمهم حاولوا إشعال حروب دينية عن طريق الدعوة للجهاد في سوريا.