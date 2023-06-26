مصنع جديد لإنتاج أجهزة التحاليل والمستلزمات الطبية باستثمارات 600 مليون جنيه.. ونواب : توطينها يلبي الاستهلاك المحلي

بـ600 مليون جنيه.. نائب: مكاسب متعددة من إنشاء مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية

برلمانى : توطين صناعة المستلزمات الطبية تلبي احتياجات السوق المحلى

برلماني: تصنيع المستلزمات الطبية بخبرات يابانية يدعم النهوض بهذه الصناعة

اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع ممثلي شركتي يو جي ميديكال المصرية وزيكسي اليابانية للاستماع الى العرض التقديمي الخاص بمصنعهم الجديد الذي سيقام بالشراكة بينهما، لإنتاج مستلزمات التحاليل الطبية المعملية بمنطقة القطامية الصناعية، وذلك بعد استلام الأرض من الهيئة وإنهاء كافة التصاريح اللازمة، وذلك بحضور المهندس هاني سليمان رئيس شركة يوجي ميديكال والمهندس أحمد سليمان نائب الرئيس و المدير التنفيذي ومن الجانب الياباني السيد ياميشتا وتانسويا أعضاء مجلس إدارة زيكسي اليابانية.

وأشاد عبد الكريم بالمشروع الجديد بوصفه مشروع صناعي متكامل لإنتاج أجهزة ومستلزمات التحاليل الطبية المعملية بخبرات وتكنولوجيا يابانية، ويبلغ حجم استثماراته المتوقعة ٦٠٠ مليون جنيه على مساحة ٣٥٠٠م٢، مشيرا إلى أهمية استقطاب مثل تلك المشروعات عالية التقنية إلى السوق المصري، وخاصة أن قطاع الصناعات الطبية من الصناعات الحيوية وسيساهم المشروع في تلبية احتياجات السوق المحلي وكذلك التصدير حيث تنوى الشركة تخصيص ٧٠% من إنتاجها للتصدير للأسواق الخارجية مثل أمريكا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط.

ونوه رئيس الهيئة بأن ازدياد طلبات الاستثمار المحلى والأجنبي تعد ثمرة الجهود التى تبذلها الحكومة من أجل تيسير بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري الصناعي فضلا عن الحوافز والتيسيرات الكبيرة والتطوير الإجرائي الذي تنتهجه الهيئة لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، مؤكدا استعداد الهيئة لتقديم التيسيرات اللازمة و كل الدعم للمشروع من خلال فريق عمل الهيئة لبدء الإنتاج.

وفي هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بجهود الدولة في توطين الصناعة، موضحين أهم فوائد وأهداف إنشاء هذا المصنع.

في البداية، قال النائب الدكتور محيى حافظ، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن الدولة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ أهداف خطة توطين الصناعة في كافة القطاعات لا سيما في القطاع الصحى، وذلك من خلال العمل علي زيادة الاستثمارات الطبية، معقبا “الاستثمار في الصحة محتاج شغل كتير”.

تعزيز استثمارات القطاع الصحي

وأكد “محيى” فى تصريح لـ“صدى البلد”، أن إنشاء مصنع جديد لإنتاج أجهزة التحاليل والمستلزمات الطبية باستثمارات 600 مليون جنيه، بالطبع خطوة ممتازة تدعم تعزيز مستوى الاستثمارات في قطاع الصحة، لافتا إلي أنها لها العديد من المكاسب علي المستوى الطبي والاقتصادى فى آن واحد.

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلي وجود عجز شديد في أجهزة المعامل والفحوصات الطبية، حيث إن معظمها يتم توفيرها من خلال الاستيراد، لذا فإن تصنيعها محليا من الأمور الضرورية، كما أن إستراتيجية توطين صناعة الدواء التي تم مناقشتها في لجنة الصحة بالمجلس بالفعل ركزت علي توفير هذه الأجهزة والمستلزمات الطبية.

واستطرد النائب “خطوة إنشاء هذا المصنع جاءت للتأكيد علي مبدأ توطين الصناعة المحلية، فضلا عن أن المشاركة مع الجانب الياباني جيدة للغاية خاصة وأنها من أهم الدول المتقدمة في التكنولوجيا الطبية”.

ومن جانبه، قال النائب الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الفترة الراهنة تشهد وجود العديد من التحديات الإقتصادية العالمية، ومنها سعر الدولار، مما دفع الدول إلي البحث عن حلول فعالة لمواجهة هذه التحديات وكان من أهمها توطين الصناعة لا سيما الصناعات التكنولوجية.

تلبية إحتياجات السوق المحلي

وأضاف “ رضوان” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن إنشاء مصنع جديد لإنتاج أجهزة التحاليل والمستلزمات الطبية باستثمارات 600 مليون جنيه، ستسهم في تلبية إحتياجات السوق المحلي من هذه المتطلبات في ظل وجود استهلاك ضخم من المستلزمات الطبية.

واستطرد النائب : الفترة الماضية شهدت وجود مشكلة في المستلزمات الخاصة بأشرطة الفحوصات التي يتم إجراءها بالمعامل، كما أنه في كثير من الأحيان توجد صعوبة في توفيرها بالأسواق في ظل الإعتماد علي استيرادها من الخارج، لذا فإن خطوة توطين صناعتها تعد إنجازا كبيرا يدعم النهوض بالمنظومة الصحية.

ولفت البرلماني، إلي أهمية الإستمرارية في نهج توطين الصناعة المحلية بإعتبارها قضية أمن قومى، والتطلع إلي التصدير وليس الإقتصار علي السوق المحلي حيث يعد ذلك قيمة مضافة لصناعة حيوية مثل المستلزمات الطبية.

فيما قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن التشريعات والحوافز التي أصدرها البرلمان والحكومة بشأن الاستثمار، من أهم العوامل التي ساهمت في تعزيز مستوى الاستثمارات في مصر سواء محلية أو أجنبية.

النهوض بصناعة المستلزمات الطبية

وأضاف “ يحيي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن إنشاء مصنع جديد لإنتاج أجهزة التحاليل والمستلزمات الطبية باستثمارات 600 مليون جنيه، أحد أشكال توطين الصناعة المحلية، حيث سيسهم هذا المصنع في النهوض بآلية تصنيع المستلزمات الطبية في ظل وجود مشاركة من الجانب اليابانى والتي تعد من أهم الدول الرائدة في التكنولوجيا المتطورة علي مستوى العالم.

و تابع النائب : فكرة إنشاء هذا المصنع بشراكة يابانية تأتي في ظل وجود علاقات مصرية مع اليابان، تتسم بالقوة والعمق، فاليابان من أبرز الدول الصديقة لمصر، لذا أيضا فمستوى العلاقات الدولية عامل أساسي في نمو الإستثمارات.

ولفت عضو لجنة القوى العاملة، إلي أن هناك ثقة ومصداقية كبري من جانب مختلف الدول تجاه مصر وتدشين الاستثمارات بها، فضلا عن حالة الاستقرار السياسي والإقتصادى التي تتمتع بها الدولة مما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

واختتم البرلمانى حديثه، بالإشارة إلي جهود الدولة في التوسع في إنشاء المناطق الصناعية وترفيقها، بمختلف المحافظات وتحديدا التي تشتهر بصناعات معينة.