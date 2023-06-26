أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 26 يونيو 2023

ينشر موقع صدى البلد اخر تحديث لأسعار المأكولات البحرية بالسوق المصري ليوم الاثنين الموافق 26-6-2023.

أسعار المأكولات البحرية

شهد السوق المصري استقرار ملحوظ بالأسعار خاصة المأكولات البحرية.

استقر سعر السمك البلطي نمرة واحد ما بين 90 إلى 95 جنيها للكيلو وفق آخر تحديثات سوق العبور.

ووصل سعر سمك البلطي 2 إلي 80 جنيها للكيلو الواحد ، ويتراوح سعر الفيليه البلطي بين 180 إلى 200 جنيه للكيلو، وسعر السمك الاسواني بين 60 إلى 80 جنيها للكيلو الواحد.

وسجل سمك المرجان 1 ما بين 40 و55 جنيها للكيلو، و مرجان 2 بين 30 و 48 جنيها للكيلو الواحد ، و سعر المرجان المجمد من 20 إلي 30 جنيها وسعر البربون 1 من 40 إلى 50 جنيها للكيلو الواحد و بربون 2 من30 إلي 50 جنيها للكيلو الواحد .

واستقر سعر سمك الموسى بين 90 الي 150 جنيها للكيلو وسعر المكرونة الخليجي 120 جنيها، و المكرونة المجمدة 100 جنيه للكيلو و البرانيس من 60 إلى 80 جنيها، وسعر المكرونة السويسي 145 جنيها للكيلو والقرش من 30 إلى 50 جنيها



أسعار الجمبري



جاء سعر الجمبري الجامبو اليوم بين 400 و 480 جنيه مصري للكليو والجمبري 1 يتراوح بين 300 و 380 جنيه والجمبري 2 يتراوح بين 165 إلي 275 وسعر الكابوريا الحدادي إلي 20 جنيها و سعر الدانيس بين 100 و 168 جنيه

وجاء سعر سمك السردين بين 20 إلى 30 جنيه، وسعر الشعور بين 30 و 50 جنيها للكيلو الواحد، والقاروص ما بين 60 إلى 200 جنيه والوقار ما بين 75 إلى 125 جنيها والماكريل المجمد 85 جنيها.