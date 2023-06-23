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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بها سم قاتل .. 3 أنواع من الأسماك خطيرة تعرف عليها

صورة موضوعية
صورة موضوعية

دائمًا تنشر وتعلن  التحذيرات المتعلقة بالسلامة العامة، وآخر هذه التحذيرات يتعلق بسمكة القراض السامة و6 أنواع أخرى تشكل خطرًا على الصحة، وقد تم نشر بيان من هيئة الطب البيطري منذ فترة طويلة  يدعو المواطنين إلى توخي الحذر عند شراء أي أنواع من الأسماك ذات المصدر المجهول، حيث قد تحتوي هذه الأسماك على سموم ضارة قد تؤثر على صحة الأسرة.

سمكة القراض السامة في مصر

 

تم تحديد سمكة القراض السامة كواحدة من 7 أنواع من الأسماك السامة التي قد تكون متداولة في الأسواق المصرية بشكل غير قانوني. لذلك، حذرت هيئة الطب البيطري من شراء هذه الأنواع وقد نشرت المواصفات المتعلقة بها في بيان سابق، يجب على المواطنين عدم الاقتراب من سمكة القراض السامة والأنواع الأخرى ذات المصدر المجهول.

 

 

سمكة القراض السامة، المعروفة أيضًا باسم سمكة الأرنب، تعيش في مناطق مثل محافظة البحر الأحمر وخليج السويس والإسكندرية وبورسعيد تتواجد في قاع البحار وتعدد أنواعها حوالي 38 نوعًا في المياه المالحة وحوالي 28 نوعًا في المياه العذبة، تحتوي هذه الأسماك على سموم عالية تكون مركزة في الجلد والأحشاء والكبد يتميز شكلها بطول يبلغ حوالي 53 س.

سمكة العقرب

هناك سمكة تسمى سمكة العقرب ، وقد سميت بهذا الاسم بسبب الخياشيم التي تمتلكها ، فعندما تصطدم بأي مخلوق ، سواء أكان سمكة أو إنسانًا ، فإنها تنقل سمها ، وإذا لم تكن حريصة ، يمكن أن تسبب سمكة العقرب الموت. الإسعافات الأولية ليست سريعة ، ويبلغ طولها حوالي 38 سم ، وهو أمر مخيف للغاية ، لذلك قد يطلق على سمكة العقرب اسم سمكة صخرية ، اعلم أنه بمجرد إصابتها بالعدوى ، يمكن أن تسبب تورمًا وألمًا شديدًا في المنطقة المصابة.

 

 

 تنتشر أسماك دجاج البحر بشكل واسع حول الشعاب المرجانية للبحر الأحمر فهي سمكة ذات خطوط بيضاء وحمراء كثيرة وأيضًا كسمكة ذات ألوان زرقاء وبيضاء حيث تعتبر من أبطأ الأسماك في العالم . Seaworld ، لكنه يحتوي على أشواك سامة ، لذلك قد يصيبك بالتسمم الشديد إذا حاولت الإمساك به.

 

 

الاسماك السامة الاسماك البحر الأحمر سمك القراض الشعاب المرجانية المرجان

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