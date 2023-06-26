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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على جثة سيدة متحللة داخل شقتها بالهرم

صدى البلد

أمرت نيابة الهرم بتفريغ الكاميرات لكشف ملابسات العثور علي جثة متحللة لسيدة داخل شقتها بمنطقة الهرم، وكشف هوية المترددين عليها، كما أمرت بدفن الجثة بعد انتهاء عمل الطب الشرعي.

وأمرت النيابة بالاستماع لأقوال شهود العيان في المنطقة للتعرف على ملابسات الحادث.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الهرم، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.

وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لسيدة داخل غرفة نومها، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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