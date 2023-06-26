الدوحة تدعم القيادة الروسية.. محادثة هاتفية بين بوتين وأمير قطر

أعلن الكرملين الروسي، اليوم الاثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين، تحدث هاتفيًا مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حيث أكد الأخير دعم الدوحة للقيادة الروسية بشأن تمرد قوات فاجنر.

وبحسب بيان الكرملين، تحدث بوتين عبر الهاتف مع أمير قطر، الذي أعرب خلال المحادثة عن دعمه لتحركات القيادة الروسية فيما يتعلق بأحداث 24 يونيو الجاري.

من جانبه، هنأ بوتين تميم بن حمد بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه العرش، وكذلك بمناسبة عيد الأضحى القادم. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات.

وأضاف الكرملين أن الجانبين أشارا إلى وجود مستوى عال من التعاون الروسي القطري، وأكدا الاهتمام المشترك في زيادة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.