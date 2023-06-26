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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

منة فضالي
منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت منة فضالي في الصورة بإطلالة صيفية وبملابس المنزل رفقة كلبها.

على جانب آخر، كشفت الفنانة منه فضالي سر نجاح مسلسل جعفر العمدة وسبب جذب ملايين المشاهدين له طوال أيام شهر رمضان2023

وقالت إنه من أهم عوامل نجاح المسلسل هو مشاركة الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي اللذين قدما العمل بشكل جذب المشاهدين.

منة فضالي :

وكانت قد نشرت الفنانة منة فضالي صورة لوالدتها من داخل المستشفى، قبل لحظات من دخولها الرعاية المركزة عبر حسابها على فيسبوك، وطلبت من الجمهور الدعاء لها.

وعلقت منة فضالي على الصورة قائلة:" أمي داخله الرعاية ادعولها ربنا يشفيكي يا امي ويخليكي ليا و ميحرمنيش منك ابدا"، وذلك بإحدى مستشفيات مدينة 6 أكتوبر.

تعرضت والدة منة فضالي للعديد من الأزمات الصحية خلال الفترة الماضية، وخرجت من المستشفى بعد وعكة في شهر يوليو الماضي.

منة فضالي

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