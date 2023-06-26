عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يتابع توافر اللحوم وضبط الأسعار مع قرب عيد الأضحى

محافظ سوهاج يتفقد
محافظ سوهاج يتفقد محلات الجزارة

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، خلال جولة ميدانية، عدد من محلات الجزارة بمدينة سوهاج لمتابعة توافر اللحوم، والتزام البائعين  بعدم المغالاة في الأسعار، وكذا الالتزام بالاشتراطات الصحية، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

جنايات سوهاج: السجن 7 أعوام لـ بائع متجول أنهى حياة عمه بميدان العارف

توريد 124 ألف طن قمح لشون وصوامع سوهاج بنسبة 103.5% من المستهدف

محافظة سوهاج

وشدد "الفقي" خلال جولته علي المتابعة المستمرة للأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، والتأكد من توافر جميع السلع، موجها مسئولي التموين، والصحة، والطب البيطري، والوحدات المحلية بتكثيف الحملات التموينية بجميع مدن وقري المحافظة والتصدي بكل حسم لكافة المخالفات.

جدير بالذكر أن محافظ سوهاج قد أعلن، في وقت سابق، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنين خلال أيام العيد.

IMG-20230626-WA0027
IMG-20230626-WA0027
IMG-20230626-WA0024
IMG-20230626-WA0024
IMG-20230626-WA0026
IMG-20230626-WA0026
IMG-20230626-WA0022
IMG-20230626-WA0022
سوهاج اخبار محافظة سوهاج محلات الجزارة عيد الأضحى محافظ سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خزائن مصر ممتلئة .. وصول آلاف الأطنان من القمح الروسي| وهذا موقف السلع

عاجل| لقطات أولية لانهيار مبنى سكني مكون من 13 طابقا بـ الإسكندرية

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

انتهى تمامًا.. شوبير: قرار عاجل في الزمالك بشأن سيف جعفر

شوبير: كولر أخطأ في هذا الأمر أمام منتخب السويس

تورط دولتين في انفجار غواصة تيتان.. ما القصة؟

موضوعات متعلقة

خلال يومين.. تحرير 92 محضرًا تموينيًا متنوعًا في سوهاج

ترشيحاتنا

عيد الأضحى.. كيف تكون الرحمة بالحيوان ونحن ننحره تقربا إلى الله؟ علي جمعة يجيب

قبل العيد.. علامة في الشوربة تفرق بين اللحمة البلدي والحمير

2 مليار دولار حجم الواردات العراقية من إيران

رفض عروض أرسنال ونيوكاسل.. شرط جزائي خرافي فى عقد جوندوجان مع برشلونة

أمن القاهرة يكشف حقيقة تعذيب فتاة في المقطم.. تفاصيل مثيرة

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب محليا وعيار 21 يسجل 2250 جنيهًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من التوابل تمتص المتبقيات الدوائية باللحوم

رسالة مؤثرة من طفلة لهاني الناظر أشعلت السوشيال ميديا

أكلة العيد .. طريقة عمل حلويات المدبح

يختتم غدا.. ثقافة الدقهلية تواصل ليالي العرض المسرحي «العمى»|صور

فيديو

عملتي تريند فاشل.. مروة صبري تفتح النار على ميرهان حسين

مصرية ترى شبيه ابنها المتوفى بالحرم وأخرى تفاجأ بنجلها يقود الطائرة ..لحظات مبكية

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ