محافظ سوهاج يتابع توافر اللحوم وضبط الأسعار مع قرب عيد الأضحى

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، خلال جولة ميدانية، عدد من محلات الجزارة بمدينة سوهاج لمتابعة توافر اللحوم، والتزام البائعين بعدم المغالاة في الأسعار، وكذا الالتزام بالاشتراطات الصحية، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

محافظة سوهاج

وشدد "الفقي" خلال جولته علي المتابعة المستمرة للأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، والتأكد من توافر جميع السلع، موجها مسئولي التموين، والصحة، والطب البيطري، والوحدات المحلية بتكثيف الحملات التموينية بجميع مدن وقري المحافظة والتصدي بكل حسم لكافة المخالفات.

جدير بالذكر أن محافظ سوهاج قد أعلن، في وقت سابق، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنين خلال أيام العيد.